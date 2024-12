Anwaltsteam für armenischen humanitären und politischen Gefangenen verurteilt Aserbaidschans neue falsche Anschuldigungen, die lebenslange Haftstrafen androhen

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - Nach der überwältigenden Kritik aus dem

öffentlichen und privaten Sektor an der mangelhaften Durchführung der COP29

verschärfen aserbaidschanische Beamte ihre Behauptungen, die Ruben Vardanyan als

führenden Gegner des Alijew-Regimes darstellen



BAKU, Aserbaidschan, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ - In einer beispiellosen

Eskalation des anhaltenden Vorgehens gegen Andersdenkende haben

aserbaidschanische Staatsanwälte eine neue und enorme Anzahl von etwa 45

möglichen Anklagen gegen den armenischen humanitären und politischen Gefangenen

Ruben Vardanyan enthüllt, wie sein Anwaltsteam mitteilte. Im Falle einer

Verurteilung droht Vardanyan eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Entwicklung

kommt nur einen Monat, nachdem das Land Gastgeber des umstrittenen Klimagipfels

COP29 war, bei dem die miserable Menschenrechtsbilanz des Landes international

scharf kritisiert wurde.





Die neuen Anklagen gegen Ruben Vardanyan fallen unter 20 verschiedene Artikeldes aserbaidschanischen Strafgesetzbuchs. Die gefälschten Beweise, die auf mehrals 25.000 Seiten in 100 Bänden in aserbaidschanischer Sprache präsentiertwerden, zeigen, wie verzweifelt das Regime versucht, seine ethnische Säuberungvon Berg-Karabach und die illegale Inhaftierung seiner ehemaligen Führer zurechtfertigen.Die angeblichen Beweise werden sowohl vor Ruben als auch vor der Öffentlichkeitverborgen, indem behauptet wird, die Anschuldigungen beträfen die "nationaleSicherheit Aserbaidschans". Gleichzeitig hat sich das Regime geweigert,Vardanyan und seinem Rechtsbeistand Kopien des angeblichen Beweismaterials zurVerfügung zu stellen, das sie derzeit nur ohne Übersetzung und nur zu bestimmtenZeiten einsehen dürfen. Auch die Möglichkeit, Notizen zu machen, ist aus Gründender "nationalen Sicherheit" eingeschränkt, so dass Ruben und seine Anwälte nursehr begrenzte Möglichkeiten haben, die Verteidigung auf den Prozessvorzubereiten."Diese Vorwürfe stellen einen eklatanten Verstoß gegen die völkerrechtlichenVerpflichtungen Aserbaidschans dar", sagte Vardanyans Rechtsbeistand JaredGenser. "Die lange Liste der Anklagepunkte - ein offensichtlich dreisterVersuch, Ruben für alles verantwortlich zu machen, was das aserbaidschanischeRegime in Bergkarabach getan hat - sowie die Weigerung Aserbaidschans, alleAnklagepunkte und sogenannten Beweise gegen Ruben zur Überprüfung vorzulegen undzu veröffentlichen, bestätigen, dass die Anschuldigungen politisch motiviertsind und dass das Regime weiß, dass kein objektiver Beobachter zu dem Schlusskommen würde, dass es glaubwürdige Beweise für seine Behauptungen gibt. DieserAnsatz ist eindeutig darauf ausgelegt, dass Aliyev ein geheimes Verfahren vor