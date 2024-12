Hochgradige Niob-Entdeckungen inmitten eines weltweiten Bohrrauschs

Batterietechnologie-Innovationen wecken Interesse an Niob

Veröffentlichung im Auftrag von Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp.

Letzte Woche wurde eine alarmierende Studie über das Versorgungsrisiko der globalen Niob-Industriekette veröffentlicht, in der die Auswirkungen von Versorgungsunterbrechungen unter realistischen Szenarien simuliert wurden. Zu den aufschlussreichen Ergebnissen gehört: "China, Malaysia, Brasilien und die USA erweisen sich als entscheidende Risikoquellen, da ihre Exportbeschränkungen möglicherweise einen vollständigen Zusammenbruch der Handelsnetzwerke auf allen Ebenen auslösen könnten... Zu den versteckten Risikoquellen gehören asiatische Länder wie Japan und Korea... Selbst scheinbar geringfügige lokale Schocks können möglicherweise weitreichende Störungen auslösen, die die nationale Verwundbarkeit erhöhen und die Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit verstärken... Der weltweite Aufschwung in der High-Tech-Industrie hat den internationalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe, einschließlich Niob, verschärft."

Die weltweiten Bohraktivitäten, die auf Niob abzielen, haben in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht und das Hightech-Metall wieder auf den Radar der Investoren gebracht. Die einzigartigen Eigenschaften von Niob treiben den technologischen Fortschritt bei Lithium-Ionen-Batterien voran, wobei neue Durchbrüche nun kommerzialisiert werden, was das wachsende Interesse an diesem kritischen Metall befeuert.

Commerce Resources Corp. (TSXV: CCE; WKN: A2PQKV; ISIN: CA2006977045), das derzeit seine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für das Ashram-Projekt aktualisiert – Heimat der größten Seltenerd- und Fluorspar-Ressourcen Nordamerikas – verkündete heute, dass die letzte Runde der Bohrergebnisse aus insgesamt 29 Bohrlöchern, die auf Niob abzielen und sich innerhalb von ca. 2 km von Ashram auf dem zu 100% unternehmenseigenen Eldor Grundstück in Quebec befinden, vorliegt. Das "äußerst erfolgreiche" Bohrprogramm testete zahlreiche Prospektionsgebiete und machte mehrere neue hochgradige Niob-Entdeckungen, während die Ergebnisse aus dem Mallard-Prospektionsgebiet "weiterhin beeindrucken, wobei Bohrloch EC24-232 den wohl zweitbesten Niob-Bohrabschnitt auf dem Grundstück bisher lieferte".

