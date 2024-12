Hochgradige Niob-Entdeckungen inmitten eines weltweiten Bohrrauschs

Letzte Woche wurde eine alarmierende Studie über das Versorgungsrisiko der globalen Niob-Industriekette veröffentlicht, in der die Auswirkungen von Versorgungsunterbrechungen unter realistischen Szenarien simuliert wurden. Zu den aufschlussreichen Ergebnissen gehört: "China, Malaysia, Brasilien und die USA erweisen sich als entscheidende Risikoquellen, da ihre Exportbeschränkungen möglicherweise einen vollständigen Zusammenbruch der Handelsnetzwerke auf allen Ebenen auslösen könnten... Zu den versteckten Risikoquellen gehören asiatische Länder wie Japan und Korea... Selbst scheinbar geringfügige lokale Schocks können möglicherweise weitreichende Störungen auslösen, die die nationale Verwundbarkeit erhöhen und die Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit verstärken... Der weltweite Aufschwung in der High-Tech-Industrie hat den internationalen Wettbewerb um kritische Rohstoffe, einschließlich Niob, verschärft."

Die weltweiten Bohraktivitäten, die auf Niob abzielen, haben in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht und das Hightech-Metall wieder auf den Radar der Investoren gebracht. Die einzigartigen Eigenschaften von Niob treiben den technologischen Fortschritt bei Lithium-Ionen-Batterien voran, wobei neue Durchbrüche nun kommerzialisiert werden, was das wachsende Interesse an diesem kritischen Metall befeuert.

Commerce Resources Corp., das derzeit seine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) für das Ashram-Projekt aktualisiert – Heimat der größten Seltenerd- und Fluorspar-Ressourcen Nordamerikas – verkündete heute, dass die letzte Runde der Bohrergebnisse aus insgesamt 29 Bohrlöchern, die auf Niob abzielen und sich innerhalb von ca. 2 km von Ashram auf dem zu 100% unternehmenseigenen Eldor Grundstück in Quebec befinden, vorliegt. Das "äußerst erfolgreiche" Bohrprogramm testete zahlreiche Prospektionsgebiete und machte mehrere neue hochgradige Niob-Entdeckungen, während die Ergebnisse aus dem Mallard-Prospektionsgebiet "weiterhin beeindrucken, wobei Bohrloch EC24-232 den wohl zweitbesten Niob-Bohrabschnitt auf dem Grundstück bisher lieferte". Da die meisten Zielgebiete in mehrere Richtungen offen bleiben, könnten sie sich zu einer einzigen großen Lagerstätte verbinden. "Die Entdeckung einer beträchtlichen Niob-Lagerstätte in der Nähe von Ashram würde das bestehende Portfolio des Unternehmens an kritischen Elementlagerstätten auf dem Eldor-Grundstück erweitern und eine überzeugende Gelegenheit für ein gemeinsames Entwicklungsszenario mit gemeinsamer Infrastruktur bieten", heißt es in der Pressemitteilung.

Patrik Schmidt (Vizepräsident für Exploration bei Commerce Resources Corp.) kommentierte in der heutigen Pressemitteilung: "Wir sind mit den Ergebnissen der 2024-Niob-Explorationsbohrungen bei Eldor sehr zufrieden. Das Programm hat die Niob-Mineralisierung auf dem Grundstück erheblich erweitert, einschließlich der Entdeckung mehrerer neuer hochgradiger Zonen. Diese letzte Reihe von Proben lieferte einen der bisher hochgradigsten Bohrabschnitte auf dem Grundstück mit 24 m @ 0,91% Nb2O5. Das Team konzentriert sich nun auf die Interpretation der Ergebnisse des Programms im Zusammenhang mit früheren Bohrdaten und dem kollektiven Datensatz für das Grundstück, um den Schwerpunkt für 2025 festzulegen. Es ist klar, dass das Niobmineralisierungssystem bei Eldor ausgedehnt ist und weit über das Mallard-Prospektionsgebiet hinausgeht. Darüber hinaus deuten die bisherigen Explorationsarbeiten auf ein starkes Potenzial für eine Verbindung zwischen einigen der verschiedenen Niob-Prospektionsgebiete auf dem Grundstück hin. Zukünftige Explorationsarbeiten werden diese Interpretation teilweise testen, während das Projekt auf eine erste Mineralressourcenschätzung für Niob hinarbeitet."

Ross Carroll (Direktor, Präsident und CEO des Unternehmens) fügte hinzu: "Es ist sehr aufregend und ermutigend, weitere hochgradige Niob-Bohrabschnitte von Mallard und mehrere neue Prospektionsgebiete zu erhalten, die im Rahmen dieses Programms bebohrt wurden. Mit bedeutenden Bohrabschnitten mit mehr als 0,9% Nb2O5, die jetzt in nicht weniger als 4 Prospektionsgebieten entdeckt wurden, und dem Potenzial für eine Verbindung zwischen den verschiedenen Prospektionsgebieten ist die Wahrscheinlichkeit einer beträchtlichen Lagerstätte mit einem bedeutenden Gehalt hoch. Diese Ergebnisse bestärken uns weiterhin in der Überzeugung, dass das Unternehmen neben Seltenerdelementen und Fluorspar auch das Potenzial für eine bedeutende Niobressource besitzt. Darüber hinaus wären die Vorteile eines gemeinsamen Erschließungsszenarios und einer gemeinsamen Infrastruktur angesichts der Lage der Niob-Prospektionsgebiete in der Nähe der Ashram Seltenerd- und Fluorspar-Lagerstätte erheblich."



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle / Die drei obenstehenden Bilder stammen aus der Investorenpräsentation des Unternehmens vom Dezember 2024 und spiegeln nicht die heutigen Nachrichten wider.

Auszüge aus der Studie "The supply risk of the global niobium industry chain: propagation path and impact analysis based on multi-layer network" (12. Dezember 2024):

"Niob, ein unersetzlicher Rohstoff in der High-Tech-Industrie, verfügt über ein komplexes globales Handelsnetzwerk in seiner gesamten industriellen Kette... Niob spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen High-Tech-Anwendungen, wie z.B. Supraleitern, Superlegierungen und fortschrittlicher Fertigung... In Anerkennung seiner strategischen Bedeutung haben viele Länder, darunter China, die USA und die EU, Niob als kritisches Mineral eingestuft... Trotz der steigenden Nachfrage sind die weltweiten Niobreserven jedoch stark konzentriert. Dies hat zu einer hohen Importabhängigkeit für die meisten Länder geführt, einschließlich einer 100%-Abhängigkeit von Nettoimporten für China und die USA. Folglich ist die Sicherstellung einer stabilen und sicheren Niobversorgung zu einem dringenden Anliegen geworden, insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage durch aufstrebende Technologien und zunehmender geopolitischer Spannungen. Insbesondere die Steigerung der inländischen Produktion und der Reserven in Ländern, die am Handel mit Endprodukten beteiligt sind, ist äußerst wirksam, um durch Versorgungsengpässe verursachte große Lawinen zu verhindern und abzumildern. Durch die Steigerung der inländischen Produktionskapazität können Länder ihre Abhängigkeit von importierten Produkten verringern und eine größere Kontrolle über ihre Lieferketten ausüben. Angesichts des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs in der High-Tech-Industrie ist die nachhaltige Entwicklung der Niob-Industriekette zu einem Bestreben von Ländern weltweit geworden... Die Stärkung der Fähigkeit eines Landes, Störungen zu überstehen, ist für die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der gesamten Niob-Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Dies kann durch verschiedene Strategien erreicht werden, darunter die Steigerung der inländischen Produktion und der Reserven, insbesondere für Länder, die in der nachgelagerten Endproduktphase tätig sind."

Niob-Bohrboom durch Technologie-Kommerzialisierungen beflügelt

Obwohl die weltweiten Bohraktivitäten für die meisten Rohstoffe jüngst zurückgegangen sind, mit einem deutlichen Rückgang seit 2022, haben Bohrungen, die auf Niob abzielen, ein Rekordhoch erreicht. Laut einem Report von S&P Global von letzter Woche stammten 2 der 3 weltweit besten Bohrergebnisse im November von Niobprojekten.



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

Anfang des Jahres kam Reuters zu folgenden Feststellungen:

"Inmitten des internationalen Wettlaufs um Rohstoffe, die für moderne Technologien als unerlässlich gelten, werden die strategischen und geopolitischen Facetten von Niob immer genauer unter die Lupe genommen – nicht zuletzt, da die Produktion auf nur wenige Orte konzentriert ist. Das glänzende graue Metall wird vom US Geological Survey als das zweitwichtigste "kritische Mineral" eingestuft, wobei Schätzungen zufolge 90% der Gesamtproduktion aus Brasilien stammen...

Zu den zahlreichen Bodenschätzen Brasiliens – von Eisenerz und Gold bis hin zu Edelsteinen und Kupfer – gehört ein Nischenmetall, von dem fast kein anderes Land behaupten kann, es in großem Umfang zu fördern: Niob. Der dominierende Produzent, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), erforscht neue Anwendungen und glaubt, dass das chemische Element eine Schlüsselrolle in elektrischen Batterien für Fahrzeuge wie Busse und Lastwagen spielen wird...

CBMM wurde in den 1950er Jahren gegründet und wird von der Geschäftsdynastie Moreira Salles kontrolliert. Die anderen Anteilseigner von CBMM sind eine japanisch-koreanische Gruppe und ein Konsortium chinesischer Stahlhersteller. Die andere Niobmine Brasiliens wurde 2016 von der chinesischen CMOC gekauft. China ist das Hauptziel für brasilianische Exporte des Metalls...

Ein Bericht des in Washington, D.C., ansässigen Think-Tanks Center for Strategic and International Studies (CSIS) aus diesem Jahr hebt dieses Ausmaß der chinesischen Beteiligung und das Potenzial des Stoffes für militärische Ausrüstung als Gründe für die Alarmbereitschaft der US-amerikanischen Entscheidungsträger hervor. "Im großen Schachbrett der Verteidigungsgeopolitik hat sich Niob als ein Element von größter Bedeutung herausgestellt", schreiben die Forscher. Da es seit langem in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird – vom Nasa-Apollo-Programm bis hin zu SpaceX-Raketen – bezeichneten sie das Metall als "unverzichtbar" für kritische Komponenten in Hyperschallraketen. Diese Waffen, die sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fortbewegen können, werden von einer Reihe von Nationen entwickelt, darunter die USA und China. Henry Ziemer, einer der Autoren des CSIS-Berichts, sagt, dass die US-Behörden Maßnahmen ergreifen müssen, um künftige Unterbrechungen der Niobversorgung zu verhindern. "Niob ist unter dem Radar geflogen", argumentiert er. "Es gab keine systematischen Bemühungen der USA, die Lieferkette zu sichern, Anreize auszurichten und Alarm zu schlagen", fügt er hinzu und verweist auf den hohen Anteil chinesischer Eigentümer an Niobminen."



Vollbild / September 2024: “Der Schweizer Batterieentwickler Leclanché SA hat die XN50 vorgestellt, die weltweit erste Lithium-Ionen-Zelle mit dem Niob-basierten Anodenmaterial XNO von Echion Technologies... Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Titanat-Oxid-Technologien (LTO) bietet die XN50 eine um 50% höhere Energiedichte. Sie verfügt außerdem über eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von mehr als 10.000 Ladezyklen. Nach 1.000 Lade-/Entladezyklen bei 45°C weist die Zelle einen Kapazitätsverlust von weniger als 3% auf und ihr Widerstand steigt um weniger als 15%. Laut Leclanché könnte die XN50 eine wirtschaftlich tragfähige Lösung sein, um herkömmliche LTO-Technologien in Energiespeichersystemen zu ersetzen. Ein weiterer entscheidender Vorteil der XN50-Zelle ist ihre umweltfreundliche Produktion. Sie verwendet eine wasserbasierte Kathodenformulierung, die PFAS-frei ist, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt.“ (Quelle)

Im September 2024 brachte Leclanché XN50 auf den Markt, die weltweit erste kommerzielle Li-Ionen-Zelle mit den Niob-basierten XNO-Anodenmaterialien von Echion Technologies: "Leclanché hat eine strenge Produktentwicklung und -verifizierung durchgeführt, um eine Zelle herzustellen, die für die Markteinführung bereit ist. Die XN50 ist jetzt im Handel erhältlich und bietet die erwarteten Vorteile der neuen XNO-Anodenchemie, darunter eine um 50% höhere Energiedichte im Vergleich zu LTO-Technologien, schnelles Laden und die Aufrechterhaltung höchster Zellsicherheit und -leistung unter extremen Bedingungen.“

Im Juni 2024 stellten Toshiba Corp. und Sojitz Corp. aus Japan sowie das brasilianische Unternehmen CBMM ultraschnell ladende Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation mit Niob-Titanoxid (NTO)-Anoden vor: "Sie veranstalteten heute eine Eröffnungsfeier und enthüllten einen Prototyp eines E-Busses, der mit der neuen Batterie betrieben wird, die eine ultraschnelle Ladezeit von etwa 10 Minuten ermöglicht und eine hohe Energiedichte liefert... Die 3 Unternehmen werden weiterhin zusammenarbeiten, um den Einsatz ihrer jeweiligen Technologien und ihres Wissens zu maximieren und im Frühjahr 2025 die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien mit NTO-Anode auf den Weltmarkt zu bringen... Die Verwendung von Nioboxid in der Anode von Lithium-Ionen-Batterien verleiht dieser Komponente besondere Eigenschaften. Da es Lithium bei einer inhärent stabilen Spannung beherbergt, sorgt es für einen sichereren und effizienteren Betrieb. Darüber hinaus ermöglicht es aufgrund seiner offenen kristallinen Struktur, die die Einlagerung von Lithium erleichtert, eine vollständige Wiederaufladung in weniger als 10 Minuten, ohne die Batterie zu beschädigen. Aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaften sind Niob enthaltende Batterien sicherer und haben eine viel längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien... Sojitz, einer der Anteilseigner von CBMM und CBMMs alleiniger Vertreter für den japanischen Markt, hat ein stabiles Rohstoffversorgungssystem aufgebaut und Anwendungen entwickelt... Die NTO-Batterie bietet dem Markt eine neue Lösung für die Elektrifizierung von Fahrzeugen und anderen Anwendungen. Sojitz wird sein globales Vertriebsnetz und seine operative Präsenz in einer Vielzahl von Branchen nutzen, um eine wichtige Rolle im Projekt zu spielen, sowohl im Hinblick auf das Lieferkettenmanagement als auch auf die Beschleunigung der Geschäftsentwicklung, einschließlich der Vertriebsaktivitäten."



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle

“Am anodischen (negativen) Ende einer Batterie kann Niob das Graphit ersetzen und so eine schnellere Aufladung ermöglichen, während gleichzeitig das Risiko von Überhitzung und Explosionen verringert wird, so CBMM. "Im Vergleich zu Graphit ist Niob teurer [...]. Aber da die Lebensdauer der Batterie länger ist und man mit einer größeren Reichweite fahren kann, sind die Gesamtbetriebskosten für den Kunden besser." Am kathodischen (positiven) Ende von Nickel-basierten Batterien können laut dem Unternehmen geringe Mengen an Niob den Bedarf an Cobalt verringern. Amnesty International berichtet, dass der Abbau von Cobalt in Afrika zur Zwangsräumung von Gemeinden und anderen Menschenrechtsverletzungen geführt hat. Einige Hersteller von Elektroautos haben sich nun verpflichtet, den Einsatz von Cobalt zu reduzieren. "Kathoden könnten im Laufe der Zeit ein recht bedeutender Markt für Niob werden", sagt Andrew Matheson von der Metallberatungsfirma CPM Group. "Auf der Anodenseite ist es noch zu früh, um von einer Massenakzeptanz zu sprechen, aber es ist eine vielversprechende Perspektive. Allein die Bergbau-LKWs könnten irgendwann so viel ausmachen wie die derzeitige Menge, die in Stahl fließt."“ (Quelle)



Vollbild / Niob: Magisches Metall für Batterieanoden? "Eine erhöhte Zellkapazität und schnelles Aufladen bei extremen Temperaturen sind potenzielle Vorteile von Elektrodenchemien, die durch das bescheidene Element Nb verstärkt werden. Das Element Niob (Nb), ein Übergangsmetall, steht bereit, um die Leistung zu verbessern...” (Quelle)

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung von Commerce Resources Corp. :

Commerce bestätigt bedeutende Niob-Entdeckung, einschließlich 24 m @ 0,91% Nb2O5, angrenzend an die Ashram Seltenerd- und Fluorspar-Lagerstätte in Quebec, Kanada

Highlights:

• Commerce Resources Corp. freut sich, bedeutende Niob-Entdeckungen zu bestätigen, die 2 hochgradige Trends rund um die Ashram Seltenerd- und Fluorspar-Lagerstätte auf dem Eldor Grundstück in Quebec, Kanada, bilden.

• Das auf Niob fokussierte 2024-Bohrprogramm bei Eldor hat die Niobmineralisierung erheblich erweitert, einschließlich der Entdeckung von 2 neuen hochgradigen Zonen: Die Prospektionsgebiete Northwest und Moira.

• Das Mallard-Prospektionsgebiet beeindruckt weiterhin mit der letzten Reihe von Laborergebnissen, die 24 m @ 0,91% Nb2O5 innerhalb eines breiteren Abschnitts von 45,5 m @ 0,65% Nb2O5 in Bohrloch EC24-232 ergaben. Dies kommt zu den bereits gemeldeten 122,5 m @ 0,62% Nb2O5 in Bohrloch EC24-208 hinzu.

• Neue hochgradige Entdeckungen in den Prospektionsgebieten Northwest und Moira, die beide in mehrere Richtungen offen bleiben.

o Northwest: 7,5 m @ 0,93% Nb2O5 innerhalb eines breiteren mineralisierten Abschnitts von 20 m @ 0,57% Nb2O5 (EC24-233).

o Moira: 11,5 m @ 0,63% Nb2O5 (EC24-231).

• Erweiterung der mineralisierten Zone mit weiteren hochgradigen Abschnitten auf dem Spoke-Prospektionsgebiet:

o 2,6 m @ 0,92% Nb2O5 innerhalb eines breiteren mineralisierten Abschnitts von 22 m @ 0,62% Nb2O5 (EC24-227).

Die Ergebnisse der Kernbohrungen aus den letzten 13 Bohrlöchern des auf Niob fokussierten 2024-Bohrprogramms werden hierin berichtet und umfassen die Prospektionsgebiete Mallard, Spoke, Moira, Loon und Northwest.

Mehrere Bohrlöcher zeigen das beträchtliche Ausmaß und das relative Kontinuitätspotenzial der Niobmineralisierung in einem ausgedehnten Gebiet im Südosten der Ashram-Lagerstätte. Karbonatite beherbergen die größten Niobminen der Welt, darunter Araxá und Catalão in Brasilien sowie Niobec in Quebec.

Die Laborergebnisse werden hier für 13 der insgesamt 29 NQ-Diamantbohrlöcher gemeldet, die im Rahmen des Programms auf den Prospektionsgebieten Mallard, Spoke, Northwest, Moira und Loon abgeschlossen wurden (Tabelle 1). Insgesamt werden hier 3.753 m der insgesamt 8.253 m gemeldet, die im Rahmen des Programms abgeschlossen wurden (Tabelle 2).



Vollbild / Tabelle 1: Ergebnisse der Kernbohrungen für die hierin gemeldeten Bohrlöcher im Jahr 2024.

NI 43-101-Offenlegung: Patrik T. Schmidt, M.Sc., P.Geo., Vizepräsident der Exploration des Unternehmens und leitender Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung des Ordre des Géologues du Québec und Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überwachte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung.



Vollbild / Tabelle 2: Zusammenfassung der Eigenschaften der Bohrlöcher von 2024 für die hierin gemeldeten Ergebnisse.



Vollbild / Abbildung 1: 2024-Kernbohrungs-Highlights aus Bohrlöchern auf den Prosdpektionsgebieten Mallard, Spoke, Moira und Northwest sowie die magnetische Hochanomalie, die das Loon-Zielgebiet definiert.

Mallard: Die Ergebnisse bei Mallard sind weiterhin beeindruckend. Das Bohrloch EC24-232 lieferte den wohl zweitbesten Niob-Bohrabschnitt auf dem Grundstück mit 24 m @ 0,91% Nb2O5 innerhalb eines breiteren Abschnitts von 45,5 m @ 0,65% Nb2O5 (Abbildung 1). Es liegt an 2. Stelle nach EC21-175 mit 17,1 m @ 1% Nb2O5, innerhalb eines größeren Abschnitts von 42,3 m mit einem Gehalt von 0,82% Nb2O5 (siehe Pressemitteilung vom 1. November 2021). Der Abschnitt mit einer hochgradigen Niobmineralisierung in Bohrloch EC24-232 erweitert das Potenzial des Mallard-Prospekts nicht nur in der Tiefe, sondern erweitert auch den mineralisierten Korridor weiter östlich bei Mallard. Darüber hinaus wurde mit Bohrloch EC24-225 der südöstlichste Teil der magnetischen Hochanomalie, die den Kern des Mallard-Prospekts definiert, getestet und mehrere gut mineralisierte Horizonte (16,8 m @ 0,6% Nb2O5, 11 m @ 0,67% Nb2O5, 16 m @ 0,62% Nb2O5), wobei die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen ist. Das letzte Bohrloch des Programms (EC24-235) durchteufte eine Niobmineralisierung von der Oberfläche aus und verlängerte erfolgreich den mineralisierten Trend entlang des Streichens auf dem Mallard-Prospektionsgebiet mit 19,6 m @ 0,54% Nb2O5, einschließlich eines Abschnitts von 10,6 m @ 0,63% Nb2O5. Mallard ist weiterhin in alle Richtungen offen, wobei ausgewählte Querschnitte das Ausmaß der mittel- bis hochgradigen Niobmineralisierung veranschaulichen, die in Abbildung 2 und Abbildung 3 dargestellt ist.



Vollbild / Abbildung 2: Querschnitt durch das zentrale Mallard-Gebiet mit interpretierter Ausdehnung der mittel- bis hochgradigen Nb-Mineralisierung (Bohrlöcher von 2021–2022 sind in blassgrau dargestellt, um sie von den Bohrlöchern von 2024 abzuheben).



Vollbild / Abbildung 3: Querschnitt durch das südöstliche Mallard-Gebiet mit interpretierter Ausdehnung der mittel- bis hochgradigen Nb-Mineralisierung.

Spoke: Die Nachverfolgung der ersten Probebohrungen bei Spoke ergab die bisher besten Ergebnisse bei diesem Zielgebiet (Abbildung 1), darunter mehrere Proben mit mehr als 0,9% Nb2O5. Ausgehend von der Oberfläche ergab das Bohrloch EC24-227 22 m @ 0,62% Nb2O5, darunter 2,6 m @ 0,92% Nb2O5. Darüber hinaus ergab Bohrloch EC24-227 23,7 m @ 0,61% Nb2O5 innerhalb eines breiteren Abschnitts von 96 m @ 0,42% Nb2O5. Zusammen mit den bereits zuvor gemeldeten Abschnitten bei Spoke (siehe Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024) – 27,5 m @ 0,6% Nb2O5 (EC24-212) und 17,9 m @ 0,66% Nb2O5 und 21,3 m @ 0,6% Nb2O5 (EC24-213) – die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass entlang des Streichens zwischen Mallard und Miranna ein signifikanter mineralisierter Niobhorizont (oder mehrere) vorhanden ist (sind), und liefern daher einen starken Hinweis auf eine mögliche Verbindung (Abbildung 4). Spoke ist in alle Richtungen offen.



Vollbild / Abbildung 4: Interpretierter Niobmineralisierungskorridor einschließlich der Zielgebiete Mallard, Knox, Spoke, Miranna und Moira.

Moira: Moira befindet sich etwa 400 m nordwestlich von Mallard und wurde im Rahmen des 2024-Programms erstmals durch Bohrungen erkundet (Abbildung 1). Es wurden 2 Bohrlöcher mit äußerst vielversprechenden Ergebnissen abgeschlossen, darunter 11,5 m @ 0,63% Nb2O5 (EC24-231). Obwohl nur ein bescheidener Abschnitt mit starker Mineralisierung gefunden wurde, ist das Ergebnis signifikant, da es den aussichtsreichen Niob-Korridor auf dem Grundstück erheblich erweitert (Abbildung 4). Moira bleibt in alle Richtungen offen.

Northwest: Im Rahmen des Programms wurden im Prospektionsgebiet Northwest 4 Bohrlöcher abgeschlossen, wobei der bisher beste mineralisierte Niobabschnitt in diesem Zielgebiet 7,5 m @ 0,93% Nb2O5 in einem breiteren Abschnitt von 20 m @ 0,57% Nb2O5 (EC24-233) ergab (Abbildung 1). Die Probebohrungen bei Northwest sollten an die erste Bohrkampagne des Unternehmens auf dem Eldor-Grundstück im Jahr 2008 anknüpfen, bei der das Bohrloch EC08-008 10 m @ 0,64% Nb2O5 innerhalb eines breiteren Intervalls von 46,9 m @ 0,46% Nb2O5 ergab. Die Ergebnisse von Bohrloch EC24-233 sind signifikant und unterstreichen das Potenzial, das in diesem Gebiet, das sich etwa 3 km nordwestlich von Mallard und etwa 0,7 km nordwestlich der Ashram-Lagerstätte befindet, noch vorhanden ist (Abbildung 4). Das Northwest-Prospekt ist in mehrere Richtungen offen.

Loon: An der zuvor noch nicht getesteten magnetischen Loon-Hochanomalie wurden insgesamt 2 Bohrlöcher fertiggestellt (Abbildung 1). Das Zielgebiet befindet sich südwestlich des Hauptabschnitts Mallard-Knox-Spoke-Miranna. Die Bohrlöcher peilten eine ausgeprägte magnetische Hochanomalie an; es wurde jedoch keine signifikante Mineralisierung durchschnitten.

Alle Niob-Prospektionsgebiete auf dem Eldor-Grundstück befinden sich in einem Umkreis von etwa 2 km um die zu 100% unternehmenseigene Ashram-Lagerstätte. Die Ashram-Lagerstätte verfügt über eine weltweit bedeutende Seltenerdmineralressource von 73,2 Mio. Tonnen (Mt) mit 1,89% REO (gesamtes Seltenerdoxid) "Indicated" und 131,1 Mt mit 1,91% REO "Inferred¹1 (siehe Pressemitteilung vom 22. Mai 2024). Die Entdeckung einer beträchtlichen Niob-Lagerstätte in der Nähe von Ashram würde das bestehende Portfolio des Unternehmens an kritischen Element-Lagerstätten auf dem Eldor-Grundstück erweitern und eine überzeugende Möglichkeit für ein gemeinsames Erschließungsszenario mit gemeinsamer Infrastruktur bieten.

1 Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die "MRE") für die Ashram Seltenerd- und Fluorspar-Lagerstätte (73,2 Mio. t mit 1,89% TREO und 6,6% CaF2 "Indicated" und 131,1 Mio. t mit 1,91% TREO und 4% CaF2 "Inferred") wird mit einem Cut-off-Gehalt von $287 Net Metal Return (NMR) pro Tonne angegeben und wurde gemäß National Instrument 43-101 mit einem Gültigkeitsdatum vom 4. April 2024 erstellt. Der Nettometallertrag (NMR) wurde mit $154 CAD/Tonne berechnet, was auf einem dreijährigen annualisierten Durchschnitt (2021, 2022 und 2023) für die 5 zahlbaren Oxide basiert ($1,25 USD/kg für La2O3, $95 USD/kg für Pr2O3, $95 USD/kg für Nd2O3, $1.500 USD/kg für Tb2O3 und $375 USD/kg für Dy2O3), geschätzte Metallrückgewinnung und Betriebskosten für Bergbau, Verarbeitung, Transport und G&A. Ein Cutoff-Gehalt von $287 CAD pro Tonne wird als Basisfall für die MRE betrachtet und orientiert sich an den realistischen Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Förderung über einen angemessenen Zeitraum. Der Cutoff-Gehalt berücksichtigt einen CAD:USD-Wechselkurs von 1,3. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen haben.

ÜBERBLICK ÜBER DAS 2024-PROGRAMM

Das 2024-Bohrprogramm, das größte Niob-fokussierte Bohrprogramm seit 2008, hatte 2 Hauptziele: 1.) Die Nachverfolgung der bekannten Niob (± Tantal und Phosphat) mineralisierten Karbonatite auf den Prospektionsgebieten Mallard und Miranna; und 2.) Erste Bohrtests mehrerer geophysikalischer Anomalien und Ziele, die für Niob-mineralisierte Vorkommen auf dem Grundstück charakteristisch sind. Zwischen Anfang Juli und Anfang September 2024 wurden 29 NQ-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 8.253 m abgeschlossen (Tabelle 2). 10 Bohrlöcher wurden gebohrt, um das erste Ziel zu erreichen, mit einer Gesamtlänge von etwa 2.915 m, und 19 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5.338 m wurden gebohrt, um das zweite Ziel zu erreichen.

Mallard: Im Mallard-Prospektionsgebiet wurden 7 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 2.156 m gebohrt. Das Bohrloch EC24-208 hat erfolgreich die Kontinuität der Niobanreicherung in Fallrichtung innerhalb des in Mallard durchschnittenen Karbonatits nachgewiesen, mit bemerkenswerten hochgradigen Abschnitten von 12 m @ 0,82% Nb2O5 und 7,5 m @ 1,01% Nb2O5, alle innerhalb eines breiten Abschnitts von 122,5 m @ 0,62% Nb2O5 (siehe Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024). Die nachfolgenden Bohrlöcher bei Mallard (EC24-209 bis EC24-211), über die in derselben Pressemitteilung berichtet wurde, waren als Ausfallbohrungen sowohl nordwestlich als auch südwestlich der zuvor durch Bohrungen überprüften Gebiete des Mallard-Prospekts konzipiert. Jedes Bohrloch durchschnitt eine signifikante Niobmineralisierung, wobei die signifikantesten Abschnitte für jedes Bohrloch 15,5 m @ 0,62% Nb2O5, einschließlich 8,1 m @ 0,79% Nb2O5, und 42,9 m @ 0,6% Nb2O5, einschließlich 2,9 m @ 1,13% Nb2O5 (EC24-211), 24 m @ 0,69% Nb2O5 (EC24-210), 14,5 m @ 0,66% Nb2O5 und 25,5 m @ 0,6% Nb2O5 (EC24-209). Mit den hierin gemeldeten zusätzlichen Abschnitten (EC24-225, EC24-232 und EC24-235), die den südlichen Rand der magnetischen Hochanomalie, die das Prospektionsgebiet definiert, erprobten, bleibt die Mineralisierung bei Mallard in alle Richtungen offen.

Miranna: 3 Folgebohrlöcher, die im Rahmen des 2024-Bohrprogramms über insgesamt 759 m abgeschlossen wurden, testeten die Kontinuität der Mineralisierung entlang des Streichens, die ursprünglich in Bohrloch EC21-180 gebohrt wurde (siehe Pressemitteilung vom 8. Dezember 2021). EC24-215 und EC24-216 bestätigten die Kontinuität der hochgradigen Niobmineralisierung, die in Karbonatit-Phosphorit-Abschnitten ab der Oberfläche vorkommt (siehe Pressemitteilung vom 29. Oktober 2024). EC24-215 lieferte über weite Abschnitte starke Gehalte, darunter 35,7 m @ 0,67% Nb2O5 innerhalb eines breiteren Abschnitts von 65,7 m @ 0,53% Nb 2O5 und ein tieferes Intervall von 21,5 m @ 0,62% Nb2O5, das in einer breiteren Zone von 80,4 m @ 0,43% Nb2O5 enthalten ist. Darüber hinaus stieß EC24-216 auf eine Mineralisierung und ergab 20,3 m @ 0,62% Nb2O5 innerhalb eines breiteren Abschnitts von 72,4 m @ 0,49% Nb2O5. Diese starken Ergebnisse, die auf Bohrloch EC21-180 folgen, erweitern den oberflächennahen Mineralisierungstrend des Miranna-Prospekts in beide Richtungen entlang des Streichens und bestätigen das Potenzial für eine zusätzliche oberflächennahe, hochgradige Niobmineralisierung bei Miranna. Die Mineralisierung bei Miranna ist weiterhin in alle Richtungen offen und wird als vorrangiges Ziel für Folgebohrungen angesehen.

Spoke: Das als Spoke bekannte anomale magnetische Hoch wurde mit fünf 5 Bohrlöchern über insgesamt 1.530 m gebohrt. 2 Bohrlöcher, die bei Spoke gebohrt wurden (EC24-212 und EC24-213), über die bereits berichtet wurde (siehe Pressemitteilung vom 10. Oktober 2024), lieferten vielversprechende Ergebnisse mit niobmineralisierten Abschnitten, darunter ein Abschnitt von 27,5 m @ 0,6% Nb2O5 ab einer Tiefe von 133 m in EC24-212 und 2 Abschnitten in EC24-213, bestehend aus 17,9 m @ 0,66% Nb2O5 ab einer Tiefe von 247,7 m und einem breiteren Abschnitt von 21,3 m @ 0,6% Nb2O5 ab in einer Tiefe von 278,5 m. Die Bohrlöcher EC24-226 und EC24-227 werden hierin gemeldet, wobei der stärkste Abschnitt in EC24-227 mit 2,6 m @ 0,92% Nb2O5 innerhalb eines breiteren mineralisierten Abschnitts von 22,0 m @ 0,62% Nb2O5 durchschnitten wurde. Obwohl bei Spoke weitere Bohrversuche erforderlich sind, könnten diese tieferen mineralisierten Abschnitte auf eine Fortsetzung des Mallard-Niob-Anreicherungstrends in Karbonatiten hindeuten und den Mineralisierungstrend nach Nordwesten über Mallard hinaus erweitern.

Knox: Die ersten Bohrungen von etwa 1.552 m, verteilt auf 6 Löcher, in der zuvor nicht getesteten geophysikalischen Anomalie, die als Knox-Prospekt bezeichnet wird, haben erhebliche hochgradige Abschnitte mit Niobmineralisierung identifiziert, darunter 69,4 m @ 0,6% Nb2O5, innerhalb eines breiteren Abschnitts von 96,5 m @ 0,51% Nb2O5 (EC24-220). Obwohl die Folgebohrungen EC24-221 und EC24-222 nicht die gleichen hochgradigen Abschnitte (mehr als 0,6% Nb2O5) wie Bohrung EC24-220 ergaben, wurde in Bohrung EC24-221 ein breiter 106 m langer Abschnitt mit 0,4% Nb2O5 festgestellt, einschließlich Unterabschnitten von 14,5 m @ 0,6% Nb2O5 und 20,5 m mit 0,60 % Nb2O5, entlang des Streichens von Bohrloch EC24-220 rechtfertigt erhebliche zusätzliche Bohrungen bei Knox, um die Niobmineralisierung auf dem Grundstück in vollem Umfang zu erproben. Die Entdeckung ist weiterhin in alle Richtungen offen.

Moira: Dieses Zielgebiet wurde mit 2 Bohrlöchern über ca. 543 m getestet. Die Ergebnisse werden hierin berichtet. Die Entdeckung bleibt in alle Richtungen offen.

Loon: Dieses Zielgebiet wurde mit 2 Bohrlöchern über ca. 633 m getestet. Die Ergebnisse werden hierin berichtet.

Northwest: Dieses Zielgebiet wurde mit 4 Bohrlöchern über ca. 1.080 m getestet. Die Ergebnisse werden hierin berichtet. Die Entdeckung bleibt in alle Richtungen offen.

Fotos vom 2024-Bohrprogramm auf dem Eldor-Grundstück mit Schwerpunkt auf Niob mit dem Direktor, Präsidenten und CEO Ross Carroll, dem Direktor Jeremy Robinson, dem Direktor Ian Graham, der Projektmanagerin Marie-Pier Boivin und dem Team von Dahrouge Geological Consulting Ltd.:



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle



Vollbild / Quelle / Antrag beim Critical Mineral Infrastructure Fund (CMIF) auf Unterstützung beim Straßenbau nach Ashram – unterstützt von BBA. Der CMIF wird über einen Zeitraum von 7 Jahren bis zu $1,5 Mrd. an Bundesmitteln für saubere Energie und Transport bereitstellen. Infrastrukturprojekte sind notwendig, um die nachhaltige Erschließung und Ausweitung kritischer Mineralien in Kanada zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf Projekten liegt, die den indigenen Völkern – den Inuit – wirtschaftlichen Nutzen bringen.

Unternehmensdetails

Commerce Resources Corp.

#1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Telefon: +1 604 484 2700

Email: cgrove@commerceresources.com

www.commerceresources.com

Aktien im Markt: 212.021.555



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): CCE

Aktueller Kurs: $0,075 CAD (13.12.2024)

Marktkapitalisierung: $16 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Kürzel / WKN (Tradegate): D7H0 / A2PQKV

Aktueller Kurs: €0,0535 EUR (13.12.2024)

Marktkapitalisierung: €11 Mio. EUR

Rockstone Report Übersicht

Report #38 “Commerce Resources startet Wachstumskurs unter neuer Führung von Minen-Experte Ross Carroll“

Report #37 “Von der Mine zum Metall: Kooperation zwischen Commerce Resources und der ersten Verarbeitungsanlage für Seltene Erden in Kanada“

Report #36 “RIVALE IM REE-MARKT: Commerce Resources auf Augenhöhe mit den beiden einzigen großen REE-Minen der westlichen Welt“

Report #35 “Grosser Schritt nach vorn: Commerce Resources gelingt die Produktion einer marktfähigen Seltenerdkonzentrat-Probe“

Report #34 “Alle Wege führen nach Ashram, letztendlich“

Report #33 “Renommierte Research-Firma analysiert das Ashram REE Projekt von Commerce Resources und den Markt für Seltene Erdenmetalle“

Report #32 “Bigger is Better: Bereits grosses Ashram wird immer grösser“

Report #31 “Fluorit: Der Sweetspot für Quebecs Stahl- und Aluminium-Industrien“

Report #30 “Klein aber fein: Eine Kampfmaschine“

Report #29 “Wie ein Phönix aus der Asche“

Report #28 “SENKAKU 2: Total Embargo“

Report #27 “Technologischer Durchbruch im Niob-Tantal-Markt“

Report #26 “Win-Win-Situation für die Entwicklung eines der attraktivsten Niob-Vorkommen in Nord-Amerika“

Report #25 “Die guten Zeiten sind zurück im Markt für Seltene Erden“

Report #24 “Commerce Resources und Ucore Rare Metals: Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?“

Report #23 “Hinausdrängung Chinas aus der REE-Dominanz via Quebecs Ashram REE-Lagerstätte“

Report #22 “Angebotssicherheit für Seltenerdmetalle und der unaufhaltbare Paradigmenwechsel in der westlichen Welt“

Report #21 “Commerce Resources bestens positioniert für robustes REE-Nachfragewachstum“

Report #20 “Commerce registriert bis dato höchste mit Niobium mineralisierte Gesteinsproben bei Miranna“

Report #19 “Karbonatit: Der Grundstein vom Seltenerden-Markt“

Report #18 “REE-Boom 2.0 in Vorbereitung?“

Report #17 “Die Regierung Quebec startet Arbeiten mit Commerce Resources“

Report #16 “Glencore-Handel mit Commerce Resources“

Report #15 “Der Erste wird zuerst bedient“

Report #14 “Fragen & Antworten zu meinem Artikel Beleuchtung des Spielfelds der Seltenen Erden“

Report #13 “Beleuchtung des Spielfelds der Seltenen Erden“

Report #12 “Ashrams Pilotanlage erreicht Meilenstein“

Report #11 “Rumble in the REE Jungle: Molycorp vs. Commerce – Die Mountain Pass Blase und der Ashram Vorteil“

Report #10 “Interview mit Darren L. Smith und Chris Grove während sich der Friedhof der REE-Projekte zunehmend füllt“

Report #9 “Lug und Trug mit dem REE-Preiskorb und die Klarheit von OPEX“

Report #8 “Ein fundamentaler Wirtschaftlichkeitsfaktor im REE-Markt: SÄURE“

Report #7 “Die Mine-zum-Markt-Strategie und ihre Motive im REE-Markt“

Report #6 “Was braucht der REE-Markt dringend? (Ausser Verstand)“

Report #5 “Aufstieg zum Brancheprimus kurz vor Vollendung“

Report #4 “Ashram – Die nächste Schlacht um REEs zwischen China und dem Rest der Welt?“

Report #3 “REE-Lagerstätten: Ein einfaches Mittel zur vergleichenden Bewertung“

Report #2 “K.O.-Schlag gegen irreführende Aussagen in der REE-Branche“

Report #1 “Das K.O.-Kriterium für REE-Aktien: Wie man die Spreu vom Weizen trennt“

Kontakt



www.rockstone-research.com

Disclaimer: Dieser Report enthält freie Übersetzungen aus dem Englischen. Dieser Report und die zitierte Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Commerce Resources Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Investoren darauf hin, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge/Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen von Commerce Resources Corp. verwiesen, in denen diese Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher beschrieben werden und die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer in den vollständigen Research Reports als PDF (hier oder hierunter), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursanstieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls Wertpapiere von Commerce Resources Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Volumen- und Aktienkursanstiegen profitieren. Commerce Resources Corp. bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report und sonstigen Marketingaktivitäten. Somit herrschen mehrere Interessenkonflikte vor.

Haftungsausschluss und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen : Rockstone Research, Zimtu Capital Corp. („Zimtu“) und Commerce Resources Corp. („Commerce“) warnen Investoren, dass jegliche hierin bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden können. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Commerce verwiesen, um eine umfassendere Erörterung solcher Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, die über die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca eingereichten Dokumente zugänglich sind. Gemäß der Pressemitteilung von Commerce vom 16. Dezember 2024: "Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Informationen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen gehören, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die potenzielle Kontinuität und Konnektivität der verschiedenen Niob-Prospekte auf dem Grundstück Eldor; dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine beträchtliche Lagerstätte mit einem bedeutenden Gehalt gibt; dass das Grundstück Eldor das Potenzial hat, neben REEs und Fluorspar auch eine bedeutende Niob-Ressource zu beherbergen; dass die Ergebnisse des Bohrlochs EC2 4-233 im Northwest Prospect auf ein erhebliches Potenzial in diesem Gebiet hindeuten; dass die tieferen mineralisierten Abschnitte bei Spoke auf eine Fortsetzung des Mallard-Niob-Anreicherungstrends in Karbonatiten hindeuten könnten; dass Ashrams Flussspatkomponente, die es zu einer der größten potenziellen Flussspatquellen der Welt macht und ein langfristiger Lieferant für die Märkte für Met-Spar und Acid-Spar sein könnte; dass das Unternehmen sich als einer der weltweit kostengünstigsten Produzenten von Seltenerdelementen positioniert, mit dem Schwerpunkt, ein langfristiger globaler Lieferant von gemischtem Seltenerdcarbonat und/oder NdPr-Oxid zu sein; und dass das Unternehmen das Potenzial anderer hochwertiger Rohstoffe auf dem Ashram-Grundstück erkunden könnte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu den Risiken, die dazu führen könnten, dass diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen nicht eintreten oder verhindert werden, gehören: dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, zusätzliche Explorationen im Rahmen des Ashram-Projekts vollständig zu finanzieren; dass selbst wenn das Unternehmen in der Lage ist, Kapital zu beschaffen, die Kosten für die Explorationsaktivitäten so stark ansteigen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügt, um für diese Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; dass der Zeitplan und der Inhalt des geplanten Bohrprogramms und zukünftiger Arbeitsprogramme möglicherweise nicht wie vorgeschlagen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern können; potenzielle Prozessmethoden und Annahmen zur Mineralgewinnung, die auf begrenzten Testarbeiten und auf dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Testarbeiten möglicherweise nicht vergleichbar sind; die Erprobung unseres Prozesses könnte sich als nicht erfolgreich erweisen oder die aus dem Ashram-Projekt gewonnenen Proben könnten keine positiven Ergebnisse liefern, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv sind, könnten die wirtschaftlichen und andere Ergebnisse möglicherweise nicht wie erwartet ausfallen; die voraussichtliche Marktnachfrage nach Seltenerdelementen und anderen Mineralien möglicherweise nicht wie erwartet ausfällt; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für zukünftige Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen können; und trotz der derzeit erwarteten Rentabilität des Ashram-Projekts können sich die Bedingungen so ändern, dass das Projekt möglicherweise nicht wirtschaftlich rentabel ist, selbst wenn im Rahmen des Ashram-Projekts Metalle oder Mineralien entdeckt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle Aussagen in diesem Bericht, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Prognosen. Aussagen in diesem Bericht, die zukunftsgerichtet sind, beinhalten, dass Commerce oder ein anderes Unternehmen oder ein anderer Markt wie erwartet abschneiden wird; dass bei der Exploration eine abbaubare Lagerstätte entdeckt wurde oder wird; dass Battery Tech Innovations Appetit auf Niob macht; dass China, Malaysia, Brasilien und die Vereinigten Staaten sich als entscheidende Risikoquellen erweisen, wobei ihre Exportbeschränkungen möglicherweise einen vollständigen Zusammenbruch der Handelsnetzwerke auf allen Ebenen auslösen; dass selbst scheinbar geringfügige lokale Schocks möglicherweise weitreichende Störungen auslösen können , die nationale Verwundbarkeit erhöhen und die Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit verstärken können; dass die meisten Aussichten in mehrere Richtungen offen bleiben und sich zu einer einzigen großen Lagerstätte verbinden können; dass die Entdeckung einer beträchtlichen Niob-Lagerstätte in der Nähe von Ashram das bestehende Portfolio des Unternehmens an kritischen Elementvorkommen auf dem Grundstück Eldor erweitern würde, was eine überzeugende Gelegenheit für ein gemeinsames Erschließungsszenario mit gemeinsamer Infrastruktur darstellt; dass sich das Team nun auf die Interpretation der Programmergebnisse im Zusammenhang mit früheren Bohrdaten und dem kollektiven Datensatz für das Grundstück, um den Schwerpunkt für 2025 festzulegen; dass klar ist, dass das Niobmineralisierungssystem bei Eldor ausgedehnt ist und sich weit über das Mallard-Prospekt hinaus erstreckt; dass die bisherigen Explorationen auf ein starkes Potenzial für eine Verbindung zwischen einigen der verschiedenen Niob-Prospekte auf dem Grundstück hindeuten; dass zukünftige Explorationen diese Interpretation teilweise testen werden, während das Projekt auf dem Weg zu einer ersten Mineralressourcenschätzung für Niob ist; dass es Potenzial für eine Verbindung zwischen den verschiedenen Schürfstellen gibt; dass die Wahrscheinlichkeit einer beträchtlichen Lagerstätte mit einem bedeutenden Gehalt hoch ist; dass diese Ergebnisse weiterhin darauf hindeuten, dass das Unternehmen das Potenzial hat, neben Seltenerdelementen und Flussspat auch eine bedeutende Niobressource zu beherbergen; dass angesichts der Lage der Niob-Schürfstellen in der Nähe der Ashram-Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte , dass die Vorteile eines gemeinsamen Entwicklungsszenarios und einer gemeinsamen Infrastruktur erheblich wären, da die Niobvorkommen in der Nähe der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram liegen; dass die Steigerung der inländischen Produktion und der Reserven in Ländern, die am Handel mit Endprodukten beteiligt sind, sehr effektiv ist, um durch Versorgungsengpässe verursachte großflächige Lawinen zu verhindern und abzuschwächen; dass CBMM neue Anwendungen erforscht und davon ausgeht, dass das chemische Element eine Schlüsselrolle in elektrischen Batterien spielen wird; dass XN50 eine wirtschaftlich tragfähige Lösung sein könnte, um traditionelle LTO-Technologien in Energiespeichersystemen ersetzen könnte; dass XN50 marktreif ist; dass die drei Unternehmen weiterhin zusammenarbeiten werden, um die Nutzung ihrer jeweiligen Technologien und ihres Wissens zu maximieren und im Frühjahr 2025 die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien mit NTO-Anode auf den Weltmarkt zu bringen; dass Sojitz eine wichtige Rolle in dem Projekt spielen wird, sowohl im Hinblick auf das Lieferkettenmanagement als auch auf die Beschleunigung der Geschäftsentwicklung, einschließlich der Vertriebsaktivitäten; dass mehrere Bohrlöcher das beträchtliche Ausmaß und das relative Kontinuitätspotenzial der Niobmineralisierung in einem ausgedehnten Gebiet im Südosten der Ashram-Lagerstätte belegen; dass es Potenzial für eine zusätzliche oberflächennahe, hochgradige Niobmineralisierung bei Miranna gibt; dass bei Spoke diese tieferen mineralisierten Abschnitte auf eine Fortsetzung des Mallard-Niob-Anreicherungstrends in Karbonatiten hindeuten könnten, wodurch der Mineralisierungstrend nach Nordwesten über Mallard hinausgeht; dass bei Knox weitere umfangreiche Bohrungen gerechtfertigt sind, um das volle Ausmaß der Niobmineralisierung auf dem Grundstück zu erproben; dass Commerce beim Critical Mineral Infrastructure Fund (CMIF) einen Antrag auf Unterstützung beim Straßenbau nach Ashram stellt – unterstützt von BBA; dass der CMIF über einen Zeitraum von sieben Jahren bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln für saubere Energie und Transport bereitstellen wird. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehören: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen für den kommerziellen Bergbau; die Fähigkeit, eine ausreichende Mineralisierung für den Abbau zu finden; Ungewissheit hinsichtlich der zukünftigen Produktion, ungewisse Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierung und zusätzlicher Kapitalbedarf für die Exploration, Erschließung und den Bau einer Mine stehen möglicherweise nicht zu angemessenen Kosten oder überhaupt nicht zur Verfügung; Mineralgehalte und -mengen auf den Projekten sind möglicherweise nicht so hoch wie erwartet; und historische Bohrungen möglicherweise kein Hinweis auf weiteres Potenzial auf den Grundstücken sind; dass die bei den Bohrungen angetroffene Mineralisierung unwirtschaftlich ist; dass die angepeilten Vorkommen nicht erreicht werden können; dass Ersatzmineralien gefunden werden, die in vielen Branchen anstelle von Flussspat effektiv funktionieren; dass der rechtzeitige Erhalt weiterer Genehmigungen; dass gesetzliche, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Rechtsprechungen, in denen Saville und Commerce Geschäfte tätigen, den Fortschritt behindern können; es kann sein, dass keine Einigung mit Nachbarn, Partnern oder der Regierung über die Entwicklung der Infrastruktur erzielt wird; betriebliche oder technische Schwierigkeiten oder Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter und Betriebe zu finanzieren; was auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem Betrieb von Minen und Projekten nicht wesentlich ähnlich sind; die Aktienkurse dieser Unternehmen aufgrund vieler Faktoren fallen können, einschließlich der hier aufgeführten und anderer, die in den Offenlegungen der Unternehmen und anderer Bergbauunternehmen aufgeführt sind; und die Rohstoffpreise, die zum Zeitpunkt des Abbaus verfügbar sind, möglicherweise nicht ausreichen, um wirtschaftlich abzubauen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung, die in diesem Bericht gemachten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Warnhinweise: Die angegebenen Referenzen anderer Unternehmen oder Projekte sind nicht unbedingt ein Hinweis auf das Potenzial von Commerce Resources Corp. und seiner Eldor-Liegenschaft und sollten nicht so verstanden oder interpretiert werden, dass ähnliche Ergebnisse von dem Unternehmen und seinen Projekten erzielt werden. Die Ergebnisse der genannten früheren Produzenten, aktiven Minen, Explorations- und Erschließungsprojekte an anderen Standorten sind nicht unbedingt ein Hinweis auf das Potenzial des Grundstücks Eldor und sollten nicht so verstanden oder interpretiert werden, dass ähnliche Ergebnisse von Commerce Resources Corp. und seinen Projekten erzielt werden.

Offenlegung von Interessen und Warnhinweise : Nichts in diesem Bericht sollte als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere ausgelegt werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf der Grundlage dessen, was Sie in einem Online- oder gedruckten Bericht gelesen haben, einschließlich des Berichts von Rockstone, insbesondere wenn es sich bei der Investition um ein kleines, wenig gehandeltes Unternehmen handelt, das nicht sehr bekannt ist. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital, einer an der TSX Venture Exchange notierten Investmentgesellschaft, bezahlt. Zu den Aufgaben des Autors bei Zimtu Capital gehört die Recherche und Berichterstattung über Unternehmen, in die Zimtu Capital investiert hat. Der Autor dieses Berichts wird zwar nicht direkt von Commerce Resources Corp. bezahlt, aber der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, wird von der Wertsteigerung der Aktienkurse und des Handelsvolumens von Commerce Resources profitieren. Der Autor besitzt auch Aktien von Commerce Resources Corp. sowie von Zimtu Capital Corp. und wird daher auch von der Wertsteigerung dieser Aktien und ihrer Handelsvolumina profitieren. Commerce bezahlt Zimtu für die Erstellung dieses Berichts und anderer Dienstleistungen zur Sensibilisierung von Investoren. Im Juni 2024 hat Zimtu Capital Corp. eine Vereinbarung mit Commerce Resources Corp. über die Bereitstellung seines ZimtuAdvantage-Programms unterzeichnet, wobei Zimtu für die Dauer des einjährigen Vertrags 150.000 $ von Commerce erhält. ZimtuAdvantage ist eine umfassende Marketinginitiative, die Unternehmen durch strategische Marketingmaßnahmen bei der Navigation durch die Kapitalmärkte unterstützen soll. Es umfasst Dienstleistungen wie detaillierte Forschungsberichte, Erstellung von Inhalten, Generierung von Investoren, gezielte Bekanntheitswerbung, Video-Pressemitteilungen, Social-Media-Management und Newsletter. Dieses Programm zielt darauf ab, die Sichtbarkeit eines Unternehmens zu erhöhen und das Engagement bei hochwertigen Investoren zu fördern, indem verschiedene digitale Plattformen und Medienkanäle für die effektive Verbreitung von Unternehmensnachrichten und -informationen genutzt werden. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollten die in diesem Bericht enthaltenen Informationen nicht als Finanzanalyse oder Empfehlung, sondern als Werbung verstanden werden. Rockstones und des Autors Ansichten und Meinungen bezüglich der in den Berichten vorgestellten Unternehmen sind die eigenen Ansichten des Autors und basieren auf Informationen, die öffentlich zugänglich sind oder gefunden wurden und als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung der erhaltenen oder öffentlich zugänglichen Informationen durchgeführt. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Inhalte dieses Berichts oder für seine Eignung für einen bestimmten Zweck. Schließlich übernehmen Rockstone und der Autor keine Gewähr dafür, dass eines der in den Berichten erwähnten Unternehmen die erwartete Leistung erbringt, und Vergleiche, die mit anderen Unternehmen angestellt wurden, sind möglicherweise nicht gültig oder kommen nicht zum Tragen. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig durch. Wenn Sie nicht mit allen Punkten des Haftungsausschlusses einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder eine ihrer Seiten zu, einschließlich dieses Berichts in Form einer PDF-Datei. Durch die Nutzung dieser Website und/oder dieses Berichts und unabhängig davon, ob Sie den Haftungsausschluss tatsächlich gelesen haben oder nicht, wird davon ausgegangen, dass Sie ihn akzeptiert haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner Natur und dienen Bildungszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder wurden, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, von Tradingview, Stockwatch, Commerce Resources Corp. und aus dem öffentlichen Bereich bezogen.