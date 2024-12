Fünf Trends in der Business-Kommunikation 2025 (FOTO)

München (ots) - Retarus hat fünf zentrale Trends identifiziert, die die digitale

Geschäftskommunikation im kommenden Jahr nachhaltig prägen werden. Diese

Entwicklungen spiegeln nicht nur technologische Fortschritte wider, sondern auch

die Verantwortung von Unternehmen.



1. Automatisierung entlang geschäftskritischer Kommunikation





In der aktuellen, herausfordernden Wirtschaftslage stehen Unternehmen untererheblichem Kostendruck und sind mehr denn je gefordert, ihre Prozesse effizientzu gestalten. Gleichzeitig fehlen durch den Mangel an Fachkräften essenzielleRessourcen. So gingen der deutschen Wirtschaft 2024 Produktionskapazitäten von49 Milliarden Euro verloren, wie eine Studie (https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/alexander-burstedde-galina-kolev-schaefer-wirtschaft-verliert-49-milliarden-euro.html) des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt. EineAutomatisierung von Arbeitsabläufen ist daher unverzichtbar. Innovative Produkteunterstützen Unternehmen dabei, die Digitalisierung und Automatisierung gezieltvoranzutreiben und so die Basis für schlankere, effizientere Prozesse zuschaffen. Dazu gehören Lösungen(https://www.retarus.com/de/business-integration-and-automation/) , mit denensich sämtliche Integrationsszenarien entlang der Supply Chain, dem Herzstückjeden Unternehmens, realisieren lassen. Darüber hinaus ermöglicht einungebrochener Trend zu Cloud-Technologien und APIs einen effizienteren Betriebmoderner Kommunikationslösungen. Dazu gehört die Migration zu Cloud Fax ebensowie die automatisierte Erfassung unstrukturierter Daten und ihre Umwandlung instrukturierte Daten. Dadurch können die Kosten deutlich gesenkt und dieWettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert werden.2. Künstliche Intelligenz gezielt einsetzenKünstliche Intelligenz (KI) ist eine treibende Kraft der digitalenTransformation. Gleichzeitig herrscht bei dem mittlerweile kaum nochüberschaubaren Angebot an KI-basierten Lösungen häufig Unklarheit, ob KI imEinzelfall einen zusätzlichen Nutzen bietet. Bei der Auswahl einer KI-gestütztenLösung für die Geschäftskommunikation sollten Unternehmen daher unbedingt ihrenkonkreten Anwendungsfall berücksichtigen. Retarus setzt in seinen Produkten KIbewusst nur dort ein, wo sie einen tatsächlichen Mehrwert für den Kundenschafft. Im Bereich der Dokumentenverarbeitung bietet das Unternehmenbeispielsweise eine KI-gestützte multimodale Lösung für Intelligent DocumentProcessing(https://www.retarus.com/de/services/email-infrastructure/predelivery-logic/) :Geschäftskritische Dokumente wie Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen