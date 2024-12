Die erste in Serie gefertigte Großbatteriezelle mit über 600 Ah

Jingmen, China (ots/PRNewswire) - In der Energiespeicherindustrie wachsen sowohl

die Systeme als auch die Batteriezellen in einem erstaunlichen Tempo.



Während der Weltmarkt die Batteriezellen mit über 300 Ah, die hauptsächlich auf

314 Ah basieren, schnell annimmt, sind die Forschung und die Massenproduktion

der nächsten Generation von Großkapazitätsbatteriezellen mit über 500 Ah bereits

in vollem Gange.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Während viele Unternehmen auf den Markt für Großbatteriezellen mit über 500 Ahdrängen, ist EVE Energy das erste Unternehmen der Branche, das die628Ah-Großbatteriezelle in Massenproduktion herstellt.Am 10. Dezember nahm die erste Phase der 60-GWh-Superenergiespeicherfabrik vonEVE Energy, Mr. Big, in Jingmen, Hubei, offiziell den Betrieb auf.Bis zum Ende des dritten Quartals 2024 hat sich EVE Energy mit seinem weltweitenLiefervolumen an Energiespeicherzellen die Top-2-Position gesichert. Als größteEnergiespeicherfabrik und erstes Unternehmen, das die Großbatteriezelle mit über600 Ah in Serie produziert , zeigen diese beiden Meilensteine zweifellos denEhrgeiz und die strategische Positionierung dieses führendenLithiumbatterieunternehmens im Bereich der Energiespeicherung.? 01 Erste Präsentation der intelligenten Batteriezellentechnologie ? DieSchmerzpunkte von Batteriezellen mit großer Kapazität angehenBatteriezellen mit großer Kapazität haben sich in den letzten zwei Jahrenzweifellos zu einem wichtigen Trend im Bereich der Energiespeicherungentwickelt.Bereits im Jahr 2022, als der Markt noch 280-Ah-Batteriezellen bewarb, hat EVEEnergy dank seiner guten Marktkenntnis und Weitsicht den Trend zur Entwicklungvon Batteriezellen mit großer Kapazität vorgeschlagen und die560-Ah-Batteriezelle auf den Markt gebracht.Jetzt, nach mehr als einem Jahr Entwicklungszeit, hat EVE Energy die Kapazitätder Zelle auf 628 Ah erhöht und damit eine kühne Innovation in die Praxisumgesetzt, was der Konkurrenz in der Branche einen schweren Schlag versetzt.Die Vorteile einer Erhöhung der Zellkapazität liegen auf der Hand: Sie kann dieKosten und die Integrationskomplexität von Energiespeichersystemen verringern,die Energiedichte und die Sicherheit verbessern und die Verwendung vonKomponenten in der PACK-Phase reduzieren, was den Montageprozess vereinfacht unddie Kosten weiter senkt.Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere in Bezug auf dasWärmemanagement und die Gesamteffizienz von Batteriezellen mit großer Kapazität.Um diese Probleme zu lösen, hat sich EVE Energy mit Professor Yang Hanxi von der