ROUNDUP 2 Investitionen, Ökostrom, Soziales - was die Grünen wollen Die Grünen wollen als Partei der Erneuerung in den Wahlkampf gehen. Deutschland solle in den kommenden Jahren "besser, gerechter und einfacher" gemacht werden, heißt es im Entwurf des Wahlprogramms. Dieser liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. …