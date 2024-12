Hülsenfrüchte - EU-Kommission rechnet mit steigenden Erntemengen (FOTO)

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission prognostiziert für 2024 eine Zunahme

der Erntemengen in der EU bei Hülsenfrüchten um gut 10 Prozent.* Für Deutschland

und Österreich stellt sich bei Ackerbohnen, Körnererbsen, Süßlupinen und

Sojabohnen ein teilweise unterschiedliches Bild dar. Das Bundesministerium für

Landwirtschaft und Ernährung stellt im diesjährigen Erntebericht fest, dass die

Nachfrage nach pflanzlichen Proteinquellen steigt, was Anreize für mehr

heimischen Anbau schafft und den Einsatz dieser Pflanzen in der Ernährung und im

Futtermittelbereich fördert. Von Hülsenfrüchten und ihrem Anbau profitieren

sowohl die Menschen als auch die Umwelt. Sie sind fester Bestandteil der

"Planetary Health Diet".



Die Gesamtanbaufläche für Eiweißpflanzen in der EU liegt bei rund 1,7 Millionen

Hektar, und damit auf Vorjahresniveau. Die vier wichtigsten europäischen

Körnerleguminosen - Körnererbse , Ackerbohne, Sojabohne und Süßlupine - tragen

zu diesem Wachstum maßgeblich bei.







Hülsenfrüchten zählenden Sojabohnen genutzt. Mit einem Anteil von über 70

Prozent an der gesamten Ernte ist die Sojabohne die bestimmende Hülsenfrucht in

der Union.* Explizit für die Sojabohne sind die Schätzungen aber aufgrund des

schlechten Wetters nach unten korrigiert worden.



Eiweißpflanzen in Deutschland und Österreich



In Deutschland sieht die Situation etwas anders aus. Hier sind Körnererbsen die

am häufigsten angebauten Hülsenfrüchte. Die Anbaufläche stieg in diesem Jahr um

gut 9 Prozent auf 129.000 Hektar und die die EU-Kommission dokumentiert in ihren

vorläufigen Schätzungen einen massiven Zuwachs der Erntemenge um rund 42 Prozent

auf 378.000 Tonnen. Auch Ackerbohnen verzeichnen in Deutschland einen

signifikanten Sprung von ebenfalls knapp 42 Prozent auf 248.000 Tonnen bei

annähernd identisch großer Anbaufläche zum Vorjahr. Insgesamt wächst die

Anbaufläche für die vier genannten um 3 Prozent auf rund 258.000 Hektar**.



In Österreich sind die Anbauflächen für Hülsenfrüchte im Vergleich zum Vorjahr

im Wesentlichen konstant. Nummer 1 im Anbau ist mit großem Abstand die

Sojabohne. Wie in weiten Teilen Europas ist auch hier ein wetterbedingter

Rückgang der Erntemenge zu verzeichnen. Laut EU-Kommission sinkt die Ernte um

rund 7 Prozent auf 251.000 Tonnen. Die übrigen Eiweißpflanzen spielen nur eine

untergeordnete Rolle. Die Ernte bleibt aufgrund guter Erträge der

bewirtschafteten Flächen jedoch über dem Durchschnitt der letzten Jahre.***



Pflanzliche Ernährung ist ein Trendthema Seite 2 ► Seite 1 von 2



Der Löwenanteil der Anbauflächen wird für den Anbau von auch zu denHülsenfrüchten zählenden Sojabohnen genutzt. Mit einem Anteil von über 70Prozent an der gesamten Ernte ist die Sojabohne die bestimmende Hülsenfrucht inder Union.* Explizit für die Sojabohne sind die Schätzungen aber aufgrund desschlechten Wetters nach unten korrigiert worden.Eiweißpflanzen in Deutschland und ÖsterreichIn Deutschland sieht die Situation etwas anders aus. Hier sind Körnererbsen dieam häufigsten angebauten Hülsenfrüchte. Die Anbaufläche stieg in diesem Jahr umgut 9 Prozent auf 129.000 Hektar und die die EU-Kommission dokumentiert in ihrenvorläufigen Schätzungen einen massiven Zuwachs der Erntemenge um rund 42 Prozentauf 378.000 Tonnen. Auch Ackerbohnen verzeichnen in Deutschland einensignifikanten Sprung von ebenfalls knapp 42 Prozent auf 248.000 Tonnen beiannähernd identisch großer Anbaufläche zum Vorjahr. Insgesamt wächst dieAnbaufläche für die vier genannten um 3 Prozent auf rund 258.000 Hektar**.In Österreich sind die Anbauflächen für Hülsenfrüchte im Vergleich zum Vorjahrim Wesentlichen konstant. Nummer 1 im Anbau ist mit großem Abstand dieSojabohne. Wie in weiten Teilen Europas ist auch hier ein wetterbedingterRückgang der Erntemenge zu verzeichnen. Laut EU-Kommission sinkt die Ernte umrund 7 Prozent auf 251.000 Tonnen. Die übrigen Eiweißpflanzen spielen nur eineuntergeordnete Rolle. Die Ernte bleibt aufgrund guter Erträge derbewirtschafteten Flächen jedoch über dem Durchschnitt der letzten Jahre.***Pflanzliche Ernährung ist ein Trendthema