Aktien – Sorge vor Übertreibungen

Jahresendrally pausiert: Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche ohne klaren Trend präsentiert. Auf neue Rekordstände beim Deutschen Aktienindex (Dax) folgten regelmäßig moderate Rücksetzer, insgesamt zeigte sich der Index stabil. Streckenweise verlief der Handel impulsarm, besonders vor der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hielten sich viele Anleger zurück. Der Zinsentscheid fiel mit einer Reduktion um 0,25 Basispunkte so aus, wie von vielen Marktteilnehmern erwartet, für merkliche Bewegung an den Börsen sorgte die EZB-Entscheidung dadurch nicht. Auch die zweite wichtige Veröffentlichung der vergangenen Woche, die US-Inflationszahlen, lag im Rahmen der Markterwartungen und blieben ohne größere Impulse.

Wir stellen den Marktkommentar der Börse München vor.