Streit mit Premier Trudeau - Kanadas Finanzministerin tritt zurück

OTTAWA (dpa-AFX) - Die stellvertretende Premierministerin Kanadas und eine der engsten Vertrauten von Premier Justin Trudeau, Chrystia Freeland, ist zurückgetreten. Sie nannte Meinungsverschiedenheiten mit ihm als Grund: "In den vergangenen Wochen waren wir uns uneinig über den besten Weg Kanadas in die Zukunft", erklärte Freeland in ihrem Rücktrittsschreiben, veröffentlicht beim Nachrichtendienst X. "Am Freitag hatten Sie mir gesagt, dass Sie mich nicht länger als Finanzministerin wünschen und mir eine andere Position im Kabinett angeboten. Nach einigem Nachdenken bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich der einzig aufrichtige und machbare Weg ist, mich aus dem Kabinett zurückzuziehen", schrieb sie weiter.

Streit über Haushaltspolitik