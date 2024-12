Schule in NRW vorsorglich geschlossen

smallpox

Heißt in Kurzfassung:

Der Bericht dreht sich um ein geheimes Chemiewaffenlaber in der Nähe von Moskau namens, welches zu Zeiten der Sowjetunion und auch noch in den neunziger Jahren genutzt wurde, dann aber brach lag. Beginnend kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine wurde das Gelände einem bis heute andauerenden umfassenden Reaktivierungsprozeß unterzogen. Während die Russen mit Abwehrmaßnahmen gegen potentielle Biowaffen-Angriffe des Westens argumentieren, sieht man diese Bestrebungen in den USA als relativ unverhüllten Beweis, daß die Russen erneut an Biowaffen forschen (wollen).-> Sergiev Posad-6 (früher auch "Zagorsk-6" genannt) war zu Sowjetzeiten eine von vielen "geschlossenen Städten", hermetisch abgeschirmten Orten, für welche zum Beispiel ein absolutes Betretungsverbot für jegliche Ausländer galt. Nur drei dieser Städte unterlagen auch nach dem Ende der Sowjetunion weiter dieser Geheimhaltungsstufe - eine davon ist Sergiev Posad-6.-> Und das trieb man dort so - und treibt man wahrscheinlich auch zukünftig wieder:->Es könnte sein, und die Wahrscheinlichkeiten stehen nicht gering, daß Rußland einen erneuten Anlauf in der Entwicklung biologischer Waffen nimmt. Die in dem Artikel vorgestellte Örtlichkeit diente dabei zu Sowjetzeiten der Erforschung von Ebola, hämorraghischem Fieber und der- mit Fokus auf letzterem.-> Rußland unter Putin ist absolut alles zuzutrauen. EIn Regime, welches nicht davor zurückschreckt, Nachbarländer brutal zu überfallen, Regimegegener im In- und Ausland mit, den biologischne Kampfstoffen zuzurechnenden, Nervengiften umzubringen, und der Welt mit dem Einsatz von Atomwaffen zu drohen, ist zu allem in der Lage.->produziert die einzige momentan zugelassene und im Großmaßstab hergestellte Impfung gegen Pocken - auch wenn viele andere Unternehmen daran forschen (z.B. Biontech).-> Dazu ein paar Überlegungen:- Die momentane BN-Produktionskapazität scheint bei etwas über 10 Mio. Dosen/Jahr zu stehen. Da zwei Impfungen für den bestmöglichen Schutz nötig sind, würde dies für die Impfung von etwas 5 Mio. Menschen im Jahr reichen.- Die Massenimpfungen gegen Pocken wurden Pi mal Daumen Anfang der 80er Jahre eingestellt. Damit dürfte mehr als die Hälfte der Bevölkerung der westlichen Staaten keinerlei Impfschutz gegen Pocken haben. Allein in den USA und der EU wären das zusammen mindestens 400 Millionen Menschen.- Würde BN ab jetzt am Limit produzieren, würde es fast 80 Jahre dauern, bis diese Menschen geimpft wären. Allerdings werden jedes Jahr in beiden Wirtschaftsverbänden zusammen rund 7,5 Mio. Kinder geboren.- Um auch nur für einen Bruchteil der Bevölkerung Vorräte für den Bedarfsfall vorrätig zu haben, müßte BN über Jahre permanent bei voller Auslastung produzieren.- Völlig außen vor bei diesen Überlegungen ist der zweite Einsatzbereich - der Kampf gegen Mpox.