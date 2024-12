STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

cornman schrieb 12.12.24, 01:34

Jetzt wüsste ich nur gern, was Euer Problem ist.



Das ist eine nicht Cash-wirksame Wertberichtigung, d.h. rein effektiv senkt es den ausgewiesenen Gewinn und somit die Steuerlast. D.h. finanziell betrachtet wird einfach mehr Geld im Unternehmen verbleiben.



Das mag vielleicht bei vielen börsen-notierten Unternehmen unüblich sein, wenn angestellte Manager im Wesentlichen darauf bedacht sind, kurzfristig gute Zahlen zu liefern. Aber bei einem beherrschten Unternehmen, dem auch das Management gestellt wurde, wird man eben darauf schauen, dass man das macht, was kaufmännisch sinnvoll ist. In dem Fall, den Gewinn - soweit legal möglich - mindern, um die Steuerlast zu senken.



Natürlich hätte man es vielleicht bei den 9M-Zahlen schon wissen können, aber es kann auch einfach sein, dass es sich erst in den letzten Wochen so entwickelt hat.



In jedem Fall aber, finde ich das interessant. Ich fand die Meldung eher positiv, denn Cash-seitig betrachtet dürfte es eben sogar gut sein. Aber vielleicht hab ich auch was falsch verstanden, denn Sie schreiben, es würde sich nicht auf die Nettoverschuldung des Unternehmens auswirken. Das soll wohl sagen, es ist nicht liquiditätswirksam. Aber durch die niedrigere Steuerlast dürfte nächstes Jahr ja mehr Geld da sein, insofern müsste es sich sogar positiv auf die Nettoverschuldung auswirken. Aber ich nehme an sie meinten "es wird sich nicht in diesem Geschäftsjahr bzw. nicht direkt auf die Nettoverschuldung auswirken". Naja, jedenfalls, eine Meldung, unterschiedliche Wertungen.