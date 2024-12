Schiffsstau auf der Mosel soll aufgelöst werden

(neu: Fortschritt am Nachmittag.)



TREIS-KARDEN (dpa-AFX) - Eine Woche nach einem Schiffsunfall an der Moselschleuse Müden hat die Notschleusung des ersten festsitzenden Schiffes begonnen. Es handele sich um ein 80 Meter langes Güterschiff, sagte der Fachbereichsleiter Schifffahrt beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn, Tobias Schmidt. Es ist das erste von insgesamt 74 Schiffen, die oberhalb der beschädigten Schleuse festliegen und auf die Passage warten, um in Richtung Rhein weiterzufahren.

Möglich wird die Schleusung durch ein provisorisches Schleusentor, das bei jedem Vorgang in der Schleuse ein- und ausgebaut werden muss. Es bestehe aus neun Dammbalken aus Stahl, die per Kran eingesetzt würden, um den Wasserstand zu überbrücken. Tests zum Notbetrieb der Schleuse seien am Samstag erfolgreich gewesen, sagte Schmidt.