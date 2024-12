Scope Technologies Corp. gewinnt First Majestic Silver Corp. als Unternehmenskunden für seine quantenresistenten Verschlüsselungs- und dezentralen Datentresorlösungen

Im Rahmen des umfassenden Auftragsprozesses von Scope Technologies unterzog sich First Majestic Silver Corp. einem individuellen Machbarkeitsnachweis („POC“), der eigens hinsichtlich der Erfüllung der strengen Leistungs- und Sicherheitsstandards des Unternehmens konzipiert wurde. Dieser Prozess beinhaltete das Quantum Preparedness Assessment von Scope, eine rigorose Bewertung potenzieller Sicherheitslücken in einer zukünftigen Quantencomputing-Landschaft. Die Bewertung beinhaltet sowohl aktuelle als auch zu erwartende Risiken und stellt sicher, dass sich die Lösungen von Scope nahtlos in die IT-Infrastruktur von First Majestic integrieren lassen und gleichzeitig zukunftssicheren, quantenresistenten Standards entsprechen. Dieses Sicherheitsniveau stärkt die Datenintegrität über alle Phasen der technologischen Entwicklung hinweg und ermöglicht es den Unternehmenskunden von Scope, in einem sich schnell entwickelnden digitalen Zeitalter zuversichtlich zu arbeiten.

„Da wir in ein Zeitalter eintreten, in dem Weiterentwicklungen im Quantencomputing – wie etwa die jüngsten Fortschritte von Google bei seinem Willow-Projekt – die Dringlichkeit für Unternehmen erhöhen, eine quantenresistente Verschlüsselung und Speicherung einzuführen, müssen Unternehmen entschlossen handeln, um ihre kritischen Daten zukunftssicher zu machen“, sagte James Young, CEO von Scope Technologies. „Die Entscheidung von First Majestic, unsere quantenresistenten Verschlüsselungs- und Datentresordienstleistungen in Anspruch zu nehmen, verdeutlicht das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen angesichts der sich schnell entwickelnden Technologie.“