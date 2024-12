VW und IG Metall ringen um Tarifeinigung

HANNOVER (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen hat die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde begonnen. In Hannover kamen Vertreter des Unternehmens und der IG Metall zu ihrer fünften Beratung zusammen. In einem zweitägigen Verhandlungsmarathon wollen sie versuchen, noch vor Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. Mit einem Abschluss wird frühestens am Dienstag gerechnet.

Auch ein Scheitern der Gespräche wird weiter nicht ausgeschlossen. Denn noch liegen die Positionen weit auseinander. Beide Seiten sprachen von schwierigen und wohl langwierigen Gesprächen, die wohl bis spät in die Nacht gehen und dann am nächsten Tag weitergehen könnten. Bis mindestens Dienstag haben sich die rund 70 Verhandlungsteilnehmer - rund 20 von Volkswagen und 50 von der IG Metall - in dem Hotel eingebucht. Verhandelt wird mal in großer Runde, mal in kleinen Arbeitsgruppen.