Broadcom rückt als KI-Aktie in Vordergrund - Nvidia rutscht ab

Chart - Update (4-Std-Basis)Der Weg zurück zur Sonne wird für die Bullen sehr hart und dornig werden, so viel ist sicher. Sind recht viele Widerstände, was sich in einem so kurzen Zeitfenster auf 4-Std-Basis aber leider so ergibt. Ich werde mal schauen, ob ich wenigstens noch einen Chart in einem höheren Zeitintervall illustriere, da dieser für die wirklich "langfristige" Perspektive interessanter und auch aussagekräftiger sein wird. Jene die schon investiert sind und denen gerade ein wenig mulmig wird, könnten darin Trost finden, dass die letzten beiden Tiefs auch jetzt gehalten hatten, was man sehr wohl positiv interpretieren kann. Ob das am Ende nachhaltig ist, zeigen dann die nächsten Handelswochen, aber Stand jetzt konnten die Bullen dieses wichtige Preislevel als Absicherung nach unten verteidigen. Mutige Käufer, die sich diesen Chart vorab genau angeschaut hatten, haben eventuell am Tief schon einen Nachkauf getätigt, da ihre älteren Positionen noch satt im +plus sind und sie es sich deshalb leisten können hier nochmals eine Schippe draufzulegen. Anleger die gerade jetzt in die Aktie sind, sollten weiterhin sensibel agieren und keine überhöhten Risiko-Positionen eingehen, was dann bestenfalls in mehrere Tranchen mündet, die hier nach einem klaren Plan ausgeführt werden.Natürlich alles nur Gedankenspiele und keine Aufforderung zu jedweder Handlung und ausschließlich an jene gerichtet, die an einem langfristigen Engagement in die Aktie interessiert sind. Jene, die einen Einstieg aka Nachkauf planen, könnten sich an jenen Preismarken ausrichten, die aktuell Widerstände (Rot) hergeben, um sich dann nach deren Überwinden per Definition in Unterstützungen verwandeln, auch wenn solche temporären Bewegungen natürlich niemals eine Gewähr für den nächsten Handelstag darstellen. Das Ding ist aber, dass niemand ohne Risiko agieren kann und wir im besten Fall eben nur diverse Szenarien/Möglichkeiten zur Auswahl haben, die uns der Chart bietet. Und klar ist auch, dass all jene die gestern/heute kauften, schon morgen wieder abschenken könnten, was bei einem volatilen Titel wie NVDA schon zur DNA gehört, womit dann eben die aktuelle Unsicherheit aller Marktteilnehmer im Chart abgebildet wird.NVDA zeigt gerade "Schwäche" und außer uns sehen das eben auch all die anderen und haben ihre Hände so nah wie nur möglich an der Verkaufstaste, was uns dieser kurzfristige klare Abwärtstrend eindeutig zeigt und noch mehr, wenn man all die Hebelzertifikate mit einbezieht, die diese Unberechenbarkeit zusätzlich boosten. Kurse die eine echte Wende anzeigen, sind noch ein Stück entfernt und wir werden uns darum kümmern, sobald es Sinn macht.