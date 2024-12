Merz erwartet 'sehr harten Wahlkampf'

Die Union werde den Wahlkampf "klar in der Sache, hart in der Sache, aber anständig im Umgang miteinander führen". Er habe Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen mit Blick auf den Wahltermin schon gesagt, es gebe nicht nur den Wahltag, sondern es gebe auch "den Tag danach". "Und am Tag danach müssen wir in der Lage sein, miteinander vernünftig zu reden." Das gelte für alle demokratischen Parteien der politischen Mitte.

Die Union wolle mit Abstand stärkste Fraktion im Bundestag werden, sagte Merz. "Das können wir schaffen. Wir liegen in den Umfragen zurzeit gut da", sagte er und ergänzte: "Aber noch nicht so gut, wie ich es sehe und für möglich halte. Aber Wahlkampf kommt zuerst von Kämpfen und dann von Wählen."/bk/DP/mis