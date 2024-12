Deutsche Indizes unter Druck, US-Märkte im Aufwind: Die Top- und Flopwerte

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX notiert bei 20.324,44 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,45%. Der MDAX fällt um 1,37% auf 26.183,60 Punkte, während der SDAX um 1,09% auf 13.917,83 Punkte nachgibt. Der TecDAX zeigt sich mit einem Rückgang von 0,31% auf 3.514,38 Punkte etwas stabiler. Im Gegensatz dazu präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes positiver. Der Dow Jones bleibt unverändert bei 43.824,23 Punkten, während der S&P 500 um 0,39% zulegt und bei 6.074,54 Punkten steht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute unter Druck stehen, während die US-Märkte eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnen. Diese unterschiedlichen Entwicklungen könnten auf verschiedene wirtschaftliche Faktoren und Marktstimmungen in den jeweiligen Regionen zurückzuführen sein.Siemens Energy führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 3.89% an, gefolgt von Commerzbank mit 2.18% und adidas, das um 1.38% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete BMW einen Rückgang von 3.09%, während Vonovia mit -3.96% und die Mercedes-Benz Group mit -4.10% die schlechtesten Werte im DAX aufweisen.Im MDAX hebt sich Gerresheimer mit einem Plus von 3.42% hervor, während TeamViewer und Fresenius Medical Care mit 0.89% und 0.71% ebenfalls positive Entwicklungen zeigen.Delivery Hero fiel um 5.94%, gefolgt von Lanxess mit -5.95% und TRATON, das mit einem Rückgang von 7.89% den tiefsten Wert im MDAX erreicht. Evotec führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 5.68% an, während Alzchem Group und Medios mit 3.83% und 1.35% ebenfalls im Plus sind.SMA Solar Technology verzeichnete einen Rückgang von 4.39%, gefolgt von STRATEC mit -4.47% und Nagarro, das mit -9.83% den größten Verlust im SDAX hinnehmen musste.Im TecDAX ist Evotec erneut der Spitzenreiter mit 5.68%, während TeamViewer und CompuGroup Medical mit 0.89% und 0.84% ebenfalls positive Werte zeigen.Energiekontor fiel um 2.81%, während SMA Solar Technology und Nagarro mit -4.39% und -9.83% die schlechtesten Werte im TecDAX aufweisen.Im Dow Jones sticht Honeywell International mit einem Anstieg von 3.15% hervor, gefolgt von Boeing mit 1.49% und McDonald's, das um 1.41% zulegte.Verizon Communications verzeichnete einen Rückgang von 1.74%, während Chevron Corporation mit -1.81% und NVIDIA mit -2.59% ebenfalls negative Entwicklungen zeigten.Im S&P 500 führt Broadcom mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.18%, gefolgt von Micron Technology mit 6.03% und Teradyne, das um 4.84% zulegte.Starbucks fiel um 3.26%, während Walgreens Boots Alliance mit -3.42% und Phillips 66 mit -3.68% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.