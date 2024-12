Broadcom - Aktie im Rampenlicht - 16.12.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Broadcom einen Gewinn von +46,97 % verbuchen.

Mit einer Performance von +7,86 % konnte die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,35 % geändert.

Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes schwächeln, zeigen sich die US-Märkte optimistischer. Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Kurse beider Regionen.

Bei Anlegern spielt die KI-Fantasie neuerdings mehr bei Broadcom als beim bisherigen Trend-Favoriten Nvidia . Während dessen Kurs am Montag mit minus zwei Prozent an seine Verluste vom Freitag anknüpfte und auf den niedrigsten Stand seit Mitte …

Zwei Tage vor dem finalen diesjährigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat es am Montag am New Yorker Aktienmarkt einen Auftakt mit positiven Vorzeichen gegeben. Während erneut die Technologiewerte favorisiert wurden, standen die Standardwerte im …