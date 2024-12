HATTEN SIE EINEN HÜFT-, KNIE- ODER ANDEREN GELENKERSATZ?

New York (ots/PRNewswire) - Wenn bei Ihrem Implantat/Ersatz Exactech-Produkte -

einschließlich Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL und

Equinoxe - verwendet wurden, ist es wichtig, dass Sie diesen Hinweis beachten.



Das Folgende wird von Kroll Restructuring Administration LLC veröffentlicht.





WORUM GEHT ES HIER?Exactech, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Gelenkersatzimplantate undandere damit verbundene chirurgische Instrumente. Exactech, Inc. und die mit ihrverbundenen Unternehmen haben beim United States Bankruptcy Court for theDistrict of Delaware freiwillig einen Antrag auf Entlastung nach Chapter 11gestellt. Im Rahmen des Verfahrens werden die Schuldner alle oder fast alle ihreVermögenswerte verkaufen.Wenn Sie ein Implantat, ein Ersatzteil oder ein anderes Gerät von Exactecherhalten haben, können Ihre Rechte von diesem Konkurs betroffen sein. Sie könneneinen Forderungsnachweis einreichen und/oder gegen den Verkauf vonVermögenswerten Einspruch erheben, indem Sie die nachstehenden Anweisungenbefolgen.WELCHE GERÄTE SIND ENTHALTEN?Exactech fertigt und vertreibt Knie-, Hüft-, Knöchel- und Schulterimplantate,darunter Optetrak, Optetrak Logic, Truliant, Vantage, Connexion GXL undEquinoxe. Eine vollständige Liste finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4325381-1&h=4279809479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4325381-1%26h%3D319635664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fextclaims.com%252F%2523home%26a%3DEXTclaims.com&a=EXTclaims.com .EINEN FORDERUNGSNACHWEIS EINREICHENSie können Ihren Forderungsnachweis zusammen mit den entsprechenden Unterlagenonline unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4325381-1&h=4279809479&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4325381-1%26h%3D319635664%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fextclaims.com%252F%2523home%26a%3DEXTclaims.com&a=EXTclaims.com einreichen. Sie können Ihr Forderungsnachweis auch per US-Posteinreichen, und zwar per First-Class Exactech, Inc. Claims Processing Center,c/o Kroll Restructuring Administration LLC, Grand Central Station, PO Box 4850,New York, NY 10163-4850 oder durch persönliche Übergabe oder Übernachtkurier anExactech, Inc. Claims Processing, c/o Kroll Restructuring Administration LLC,850 3rd Avenue, Suite 412, Brooklyn, NY 11232.Sie müssen einen Forderungsnachweis einreichen, um eine Zahlung oder eine andereEntschädigung zu erhalten. Die Frist für die Einreichung einesForderungsnachweises endet am 7. Februar 2025 um 4:00 p.m. ET. Sie müssen denForderungsnachweis so einreichen, dass er tatsächlich bis zum Verjährungstermin