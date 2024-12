Die Exzesse schon vor der Machtübernahme von Trump gehen unvermindert weiter, die Fed wird wohl trotzdem die Zinsen senken - und Noch-Kanzler Scholz hat heute nach der Vertrauensabstimmung gegenüber Saskia Esken gezeigt, was er wirklich unter "Respekt" versteht. Damit hat sich Scholz endgültig unglaubwürdig gemacht - das war einer der schäbigsten Szenen, die man im Bundestag gesehen hat. An der Wall Street wieder die Tech-Werte mit starken Anstiegen, während die Marktbreite weiter schwach bleibt. Unterdessen steigen Shitcoins wie Fartcoin wieder massiv an - Wertloses ist damit fast eine Milliarde Dollar wert. So etwas passiert, wenn die Fed die Kontrolle verliert - wenn Trump ans Ruder kommt, wird es "rumpeln"..

Das Video "Fed, Trump,Zinsen, Exzesse - und was Scholz unter Respekt versteht!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

