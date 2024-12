HEALWELL will Orion Health übernehmen und so einen globalen Marktführer für Interoperabilität von Gesundheitsdaten und künstliche Intelligenz schaffen und startet eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 50 Mio. $

- Die beiden Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovationen zu revolutionieren, um so HEALWELL als weltweit führendes Unternehmen in der Gesundheitstechnologie zu positionieren. Die Integration der KI von HEALWELL in die Amadeus- und Virtuoso-Plattformen von Orion Health ist hochgradig synergistisch und eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich des öffentlichen Gesundheitsmanagements, der klinischen Forschung und der präventiven Versorgung.

- Orion Health1 beschäftigt weltweit fast 400 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 11 Ländern. Seine Softwarelösungen unterstützen derzeit über 70 Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die weltweit 150 Millionen Menschen repräsentieren. Orion Health1 wird voraussichtlich im Kalenderjahr 2025 Einnahmen in Höhe von über 100 Mio. CAD, hauptsächlich aus Abonnementlizenzen und Dienstleistungen, und ein EBITDA2 von über 20 Mio. CAD erzielen

- Im Gegenzug für die Übernahme von Orion Health zahlt HEALWELL im Voraus ca. 144 Mio. CAD, davon mindestens 86 Mio. CAD in bar; der Restbetrag wird in HEALWELL-Aktien ausgezahlt. Daruber hinaus ist eine dreijährige Performance-Earn-out-Zahlung von 20,5 Mio. CAD vorgesehen. Der Baranteil des Übernahmepreises wird teilweise durch eine von Eight Capital und Scotiabank geleitete Privatplatzierung von Wandelschuldverschreibungen und Zeichnungsscheinen mit einem Bruttoerlös von 50 Mio. CAD (das „Angebot“) finanziert, wobei der Restbetrag voraussichtlich durch Kredite einer Schedule-1-Bank gedeckt wird.

TORONTO, ON, 16. Dezember 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 % der Aktien der in Auckland, Neuseeland, ansässigen Orion Health Holdings Limited nach der gleichzeitigen Veräußerung nicht strategischer Geschäftsbereiche von Orion Health für insgesamt 200 Mio. NZD bzw. 165 Mio. CAD (die „Transaktion“) getroffen hat. Orion Health Holdings Limited ist ein Unternehmen für Abonnementlizenzen und Dienstleistungen, das weltweit bedeutende Kunden aus dem öffentlichen Sektor mit Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Dateninteroperabilität und Navigation im Gesundheitswesen bedient. Die Übernahme von Orion Health und die gleichzeitige Veräußerung nicht strategischer Bereiche werden einen transformativen Meilenstein auf dem Weg von HEALWELL zu einem weltweit führenden Anbieter von Gesundheitstechnologie und künstlicher Intelligenz darstellen. Orion Health wird voraussichtlich im Kalenderjahr 2025 einen Umsatz von mehr als 100 Mio. CAD generieren, wobei das EBITDA2 über 20 Mio. CAD betragen wird.

Orion Health ist führend in der Gesundheitstechnologie und besitzt über 70 Kunden weltweit in 11 Ländern. Durch diese Übernahme erhält HEALWELL eine bedeutende Plattform in mehreren Rechtsgebieten, um seine erstklassigen KI-basierten Lösungen durch Integration in die fortschrittliche Dateninfrastruktur von Orion Health bereitzustellen. Die Softwarelösungen von Orion Health dienen derzeit weltweit fast 150 Millionen Menschen. Dies wird die Präsenz von HEALWELL erheblich erweitern, um das Unternehmensziel, die Früherkennung von Krankheiten, zu verfolgen.

„Die Übernahme von Orion Health entscheidender Schritt in der Entwicklung von HEALWELL als Unternehmen“, sagte Hamed Shahbazi, Chairman von HEALWELL. „Orion Health bringt HEALWELL bedeutende Großkunden, wiederkehrende Umsätze, starke operative Margen und eine freie Cashflow-Konversion und bietet gleichzeitig einen wichtigen neuen Kanal für den Vertrieb seiner erstklassigen KI-Produkte und -Dienstleistungen. Unsere Organisationen haben eine gemeinsame Vision: die Revolutionierung des Gesundheitswesens durch KI und datengesteuerte Innovationen. Diese Transaktion wird HEALWELL zu einem profitablen und gewinnbringenden Unternehmen machen und gleichzeitig bedeutende neue Möglichkeiten für seine künftige Kapitalallokation und M&A-Strategie eröffnen.“

Orion Health ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Bereitstellung von Datenverwaltungsplattformen in großem Maßstab und bietet Informationen im Gesundheitswesen über seine fortschrittlichen Plattformen Virtuoso Digital Front Door (DFD) und Amadeus Digital Care Record (DCR). Die Fähigkeit der Plattformen, Daten aus verschiedenen Quellen zu aggregieren und für Ärzte zusammenzustellen, um einen nahtlosen Datenfluss über mehrere komplexe Gesundheitssysteme hinweg zu ermöglichen, kommt den Patienten zugute und liefert zugleich auch Daten im Bevölkerungsmaßstab.

Diese Plattformen haben Orion Health langfristige Verträge in einigen der größten Länder und Regionen weltweit eingebracht. Australien und Neuseeland, die NHS im Vereinigten Königreich und Nordamerika sind ihre stärksten Märkte, wobei Kanada ihr größter regionaler Markt ist. Die Provinz Ontario implementiert sowohl die DCR- als auch die DFD-Lösungen, während die Provinz Alberta seit über 20 Jahren DCR-Kunde ist. Die Plattformen Amadeus und Virtuoso von Orion Health dürften zu den wichtigsten Triebfedern für das zukünftige Wachstum von HEALWELL werden.

Der Gründer und Mehrheitsaktionär von Orion Health, Ian McCrae, kommentierte: „Innovation ist in der DNA von Orion Health und HEALWELL erwirbt mit Amadeus und Virtuoso zwei marktführende Lösungen von Weltklasse. HEALWELL wird diese Lösungen mit den vorhandenen Ressourcen auf ein neues Niveau bringen. Das Engagement von HEALWELL, F&E-Arbeiten in Neuseeland aufrechtzuerhalten und in diese zu investieren, war für mich von großer Bedeutung. Wir schreiben ein neues Kapitel in der Geschichte von Orion Health, und HEALWELL ist die richtige Organisation, um Orion Health auf die nächste Stufe zu bringen und bessere Gesundheitserfahrungen für alle zu bieten.“

Amadeus ist eine Digital Care Record (DCR)-Plattform, die Patientendaten in verschiedenen Pflegeumgebungen konsolidiert und so eine bessere Koordination der Versorgung und ein besseres Gesundheitsmanagement der Bevölkerung ermöglicht. Virtuoso ist eine DFD-Plattform (Digital Front Door, digitale Haustür), die eine integrierte Plattform für die Einbindung von Patienten und Bevölkerungsgruppen bietet und eine durchgängige Navigation und Verwaltung der Gesundheitsversorgung ermöglicht.

Sowohl die Amadeus- als auch die Virtuoso-Plattform genießen das Vertrauen von Regierungen, Gesundheitssystemen und kommerziellen Kostenträgern auf der ganzen Welt und bieten bewährte Funktionen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen im Gesundheitswesen, zur Verringerung des Burnouts von Klinikpersonal und zur Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit.

In Kanada ist die über 20 Jahre währende Partnerschaft mit Alberta Netcare eine der größten DCR-Implementierungen von Orion Health, die Daten aus über 120 klinischen Quellen integriert, um einheitliche Patientendatensätze zu erstellen. Dieses System mit mehr als 1,2 Milliarden Bildschirmaufrufen durch Kliniker und 70.000 klinischen Benutzern verbessert die elektronische Überweisung und die Zusammenarbeit des Klinikpersonals in allen Pflegeumgebungen. In Ontario unterstützt die Virtuoso-Plattform die Gesundheitspolitik der Provinz „Digital-First“, indem sie Ontario Health 811 unterstützt, ein skalierbares Portal, das 15 Millionen Nutzern rund um die Uhr Gesundheitsberatung bietet. Dadurch wird der Druck auf die Notfallversorgung verringert und Patienten können auf die digitale Versorgung zugreifen.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, das qualifizierte und talentierte Orion Health-Team bei HEALWELL begrüßen zu dürfen. Zusammen werden wir unsere gemeinsame Mission erfüllen, das Gesundheitswesen durch KI und datengesteuerte Innovation zu revolutionieren. Durch die Integration von Amadeus und Virtuoso wird HEALWELL zu einem weltweit führenden Anbieter von Gesundheitstechnologie und künstlicher Intelligenz werden. Mit diesen Plattformen können wir beispiellose Lösungen bereitstellen, die die Effizienz steigern, die Patientenergebnisse verbessern und Gesundheitsdienstleister weltweit unterstützen. Wir freuen uns darauf, die Transaktion abzuschließen und unseren Kunden, Partnern und Stakeholdern gemeinsam einen langfristigen Mehrwert zu bieten, um die Möglichkeiten im Gesundheitswesen neu zu definieren.“

Die Übernahme von Orion Health bietet globalen Gesundheitssystemen die Möglichkeit, auf die branchenführende KI-Technologie von HEALWELL zuzugreifen, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und bessere Ergebnisse im Gesundheitswesen zu erzielen. Darüber hinaus wird die Plattform von HEALWELL durch die verbesserte Durchdringung des öffentlichen Sektors erheblich erweitert, unterstützt durch die langjährigen Beziehungen von Orion Health zu Behörden und eine breitere Kundenbasis. Darüber hinaus wird die Übernahme erhebliche Synergiepotenziale für Einnahmen freisetzen sowie die betriebliche Effizienz und Kosteneinsparungen durch gemeinsame Dienste mit WELL Health Technologies Corp., dem größten Investor und strategischen Partner von HEALWELL, steigern. Zusammen werden diese Vorteile das finanzielle Profil von HEALWELL stärken und ein größeres, skalierbares Geschäft mit beträchtlichem Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial schaffen.

Brad Porter, CEO von Orion Health, kommentierte: „Dies ist ein entscheidender Moment in der Geschichte von Orion Health, der die Position des Unternehmens als Weltmarktführer im Bereich des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsmanagements stärkt und mit den leistungsstarken KI-Funktionen von HEALWELL kombiniert. Der Beitritt zur HEALWELL-Familie wird Orion Health stärker denn je machen und eine bedeutende Dynamik erzeugen. Wir gehen davon aus, dass 2025 eins unserer bisher besten und profitabelsten Jahre sein wird. Es gibt so viel Potenzial mit unseren kombinierten Fähigkeiten, um ungedeckten Gesundheitsbedürfnissen auf eine Art und Weise zu begegnen, die für die Gesundheit ganzer Gemeinschaften bahnbrechend sein könnte. Wenn wir Daten und Erkenntnisse mit KI-gestützten Maßnahmen verknüpfen, werden wir sehen, dass Daten Menschenleben retten und zwar in einer Größenordnung, die wir bisher nicht gesehen haben. Dies ist wirklich spannend.“

Übersicht über die Transaktion

HEALWELL wird nach der gleichzeitigen Veräußerung der nicht strategischen Vermögenswerte von Orion Health 100 % der Aktien von Orion Health zu einem Gesamtkaufpreis von 175 Millionen NZD plus einer leistungsabhängigen Earn-out-Zahlung von bis zu 25 Millionen NZD erwerben. Beim Abschluss wird HEALWELL den Kaufpreis von 144 Millionen CAD mit einer Kombination von 86 Millionen CAD in bar und 57,4 Millionen CAD in nachrangigen stimmberechtigten HEALWELL-Aktien der Klasse A (Class A Subordinate Voting Shares) („Aktien“) erfüllen, die in Bezug auf die entsprechende Finanzierung berechnet werden. Die Transaktion wird voraussichtlich am oder vor dem 1. April 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, der Genehmigung der Toronto Stock Exchange (die „Börse“), der Veräußerung der nicht strategischen Vermögenswerte und der Ausübung einer Kaufoption zur Konsolidierung von Minderheitsanteilen an Orion Health mit dem Hauptaktionär. Der Kaufpreis wird voraussichtlich durch eine Kombination aus vorrangigen Bankverbindlichkeiten in Höhe von bis zu 50 Millionen CAD, die von einer kanadischen Schedule I-Bank bereitgestellt werden, und dem Nettoerlös aus dem Angebot finanziert. Das als Teil des Kaufpreises ausgegebene Eigenkapital in Höhe von 57,4 Millionen CAD wird zu einem angenommenen Preis von 1,61 $ pro Aktie ausgegeben.

Das Angebot wird auf der Basis einer „Bought Deal“-Privatplatzierung abgeschlossen und wird von Eight Capital und Scotiabank im Namen eines Konsortiums von Underwritern (den „Underwriters“) gemeinsam geleitet. Das Angebot besteht aus: (i) 10.000.000 Zeichnungsscheinen des Unternehmens (die „Zeichnungsscheine“) zu einem Preis von 2,00 $ pro Zeichnungsschein und (ii) 31.250 Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die „Wandelschuldverschreibungen“) zu einem Preis pro Wandelschuldverschreibung von 960 $ in Form einer Privatplatzierung auf „Bought Deal“-Basis mit einem Gesamtbruttoerlös von 50.000.000 $.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem ursprünglichen Emissionsrabatt von 4 % ausgegeben und können zu einem Preis von 2,40 $ pro Aktie in Aktien umgewandelt werden. Das Unternehmen kann die Umwandlung des gesamten Kapitalbetrags der dann ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zu einem Preis von 2,40 $ pro Aktie mit einer Frist von mindestens 30 Tagen erzwingen, falls zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum liegt, der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Aktien an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,85 $ liegt.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 10 % pro Jahr verzinst und sind halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember jedes Jahres rückzahlbar, beginnend mit dem 30. Juni 2025. Die Wandelschuldverschreibungen werden am 31. Dezember 2029 fällig, sofern sie nicht vorher gemäß ihren Bedingungen zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen können nicht vor dem 31. Dezember 2027 nach Wahl des Unternehmens zurückgekauft werden. Am oder nach dem 1. Januar 2028 sind die Wandelschuldverschreibungen nach eigenem Ermessen des Unternehmens ganz oder teilweise zu einem Preis in Höhe von 110 % des Nennbetrags der einzulösenden Wandelschuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zum Rückzahlungstermin, jedoch ausschließlich des Rückzahlungsdatums, rückzahlbar.

Jeder Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber, bei Erfüllung der Freigabebedingungen (wie unten definiert) ohne zusätzliche Gegenleistung eine Einheit des Unternehmens zu erhalten, die aus einer Aktie und einem halben Aktienkaufwarrant besteht, wobei jeder gesamte Warrant für einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von 2,50 $ ausgeübt werden kann.

Der Bruttoerlös aus der Zeichnungsscheinkomponente des Angebots, abzüglich 50 % der Bargeldkommission der Underwriters (wie unten beschrieben) und bestimmter Ausgaben der Underwriters, wird bei Abschluss des Angebots hinterlegt, bis bestimmte Freigabekonditionen erfüllt sind, einschließlich der Erfüllung sämtlicher Bedingungen für die Transaktion (die „Freigabebedingungen“). Für den Fall, dass die Freigabebedingungen nicht vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 30. Juni 2025 erfüllt werden oder das Unternehmen die Underwriters davon in Kenntnis setzt oder der Öffentlichkeit mitteilt, dass es nicht beabsichtigt, die Freigabebedingungen zu erfüllen oder dass die Transaktion beendet wurde, wird der Gesamtausgabepreis der Zeichnungsscheine (zuzüglich etwaiger darauf anfallender Zinsen) an die jeweiligen Inhaber der Zeichnungsscheine zurückerstattet, und diese Zeichnungsscheine werden automatisch storniert und verlieren Wirkung und Gültigkeit.

Das Unternehmen hat den Underwriters die Option gewährt, einen Mehrbetrag von bis zu 15 % der Zeichnungsscheine zusätzlich zum Verkauf anzubieten, die jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeübt werden kann.

Der Abschluss des Angebots unterliegt verschiedenen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börse. Da die Transaktion und das Angebot 25 % der aktuell ausgegebenen und ausstehenden Aktien von HEALWELL übersteigen werden, muss HEALWELL die Zustimmung der Aktionäre einholen, die mindestens die Mehrheit der Stimmrechte des Unternehmens halten.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol „AIDX“ an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol „HWAIF“ an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Über ORION HEALTH

Orion Health ist ein globales Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und hat sich zum Ziel gesetzt, das Gesundheitswesen für alle neu zu gestalten. Orion Health führt den Wandel im Bereich der digitalen Gesundheit mit Gesundheits- und Pflegeorganisationen an, um das Wohlergehen jedes Einzelnen mit unserer weltweit führenden Unified Healthcare Platform zu verbessern. Es besteht aus der digitalen Haustür Virtuoso, der digitalen Krankenakte Amadeus und der Gesundheitsintelligenzplattform Orchestral, die jeweils auf umfangreichen Gesundheits- und Sozialdaten, maschinellem Lernen und 30 Jahren Innovation zur Verbesserung des weltweiten Wohlbefindens basieren. www.orionhealth.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Transaktion und des Angebots und die Bedingungen, zu denen diese abgeschlossen werden sollen; die erwartete zukünftige finanzielle Leistung von Orion Health und HEALWELL; die potenziellen Möglichkeiten für Synergien zwischen den Produkt- und Dienstleistungsangeboten von HEALWELL und Orion Health und den Märkten, die sie bedienen; die potenziellen betrieblichen Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen, die sich aus der gemeinsamen Nutzung von Dienstleistungen mit WELL Health Technologies Corp. ergeben, sowie potenzielle zukünftige Investitionen von HEALWELL in F&E-Initiativen in Neuseeland. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie „übernehmen“, „positionieren“ „Chance“, „erwartet“, „schaffen“, „transformieren“, „annehmen“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erfolgen oder erzielt werden „werden“, „können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „dürften“ oder „können“, oder die Verneinung einer dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit der Parteien, alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion und des Angebots zu erfüllen, einschließlich des Erhalts aller Genehmigungen durch die Aktionäre, die Aufsichtsbehörden und die TSX; die Fähigkeit von HEALWELL, die Transaktion und das Angebot abzuschließen bzw. sie zu den oben beschriebenen Bedingungen abzuschließen; die Fähigkeit von HEALWELL, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungsquellen zu erhalten, um die Übernahme abzuschließen, und die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzierung bereitgestellt werden kann; die Fähigkeit von HEALWELL, die erworbenen Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in die eigenen zu integrieren; die voraussichtlichen Bedingungen einer Vereinbarung über gemeinsame Dienstleistungen mit WELL Health Technologies Corp.; Trends beim Kundenwachstum ; die Fähigkeit von HEALWELL, neue Technologien zu entwickeln, und die Zeitpläne, nach denen sie entwickelt werden können; die erwartungsgemäße Funktionsweise neuer Technologien; die erwartungsgemäße Annahme und Nutzung neuer Technologien und Dienstleistungen durch die Kunden; die Notwendigkeit, immer innovativere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt „Risk Factors“ im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen „FOFI“) über die erwartete Steigerung der aufs Jahr hochgerechneten Revenue Run Rate und des EBITDA2 von Orion Health nach der Veräußerung nach Abschluss der Transaktion, die alle den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie in den obigen Absätzen dargelegt sind. Die tatsächlichen Finanzergebnisse von Orion Health nach Abschluss können von den hierin genannten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können erheblich sein. HEALWELL und sein Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Einschätzungen des Managements widerspiegeln. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollten sie nicht als notwendiger Hinweis auf zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt HEALWELL keine Verpflichtung, diese FOFI zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erstellt und dienen dem Zweck, weitere Informationen über den erwarteten zukünftigen operativen Betrieb von HEALWELL nach Abschluss der Transaktion bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als für die, für die sie hier offengelegt werden.

Fußnoten:

1 Nach Berücksichtigung der Veräußerung von zwei nicht-strategischen Geschäftsbereichen durch Orion Health vor der Übernahme durch HEALWELL.

2 Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen („EBITDA“) ist eine nicht GAAP-konforme Kennzahl. Das EBITDA sollte nicht als Alternative zum Nettogewinn/-verlust gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) verstanden werden. Das EBITDA hat keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA eine aussagekräftige Finanzkennzahl ist, da es die aus der Geschäftstätigkeit generierten Barmittel misst, die das Unternehmen zur Finanzierung des Working Capital, zur Bedienung künftiger Zins- und Tilgungszahlungen und zur Finanzierung künftiger Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

ir@healwell.ai

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

