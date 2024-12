Nasdaq-Rekordlauf geht kurz vor US-Zinsentscheid weiter

Der Klassiker aus Dänemark lungert ja hier auch bei einigen im Depot herum und hat sicher zu enormen Wertsteigerungen geführt. Sollte man hier nicht (selbst nach dem Rückgang) Gewinne mitnehmen und vielleicht sogar die Seitenlinie ansteuern?Denn bei aller Euphorie über die vielen positiven Auswirkungen. Habt ihr nicht Angst, dass so nach und nach immer mehr Nebenwirkungen am Erfolg nagen werden? Das neueste Thema jetzt. Sehverlust in 0,3 - 0,5% der Leute, die Ozempic länger nehmen. Ich finde dieses Risiko (jeder 200-333 ste) gar nicht mehr so klein.Die Autoren der Studie weisen ausdrücklich auf die sehr positive Bilanz hin und auch ich sehe das bislang so, aber offensichtlich gibt es Risiken und mal angenommen es kämen über die Jahre einige weitere dazu, dann wäre der Lack irgendwann mal schon angekratzt. Die Frage ist halt wo ist die Risikogrenze, wenn man schwere Nebenwirkungen aufaddiert? Bei 1%...bei 10% der Leute?Ich hatte die ja mal im Depot und viel zu früh (vor dem Abnehmpillenrausch) verkauft. Aktuell halten mich solche Meldungen davon ab über einen Wiedereinstieg konkret nachzudenken. Ich habe da immer das Thema Bayer/Glyphosat vor Augen. Die wurden (selbst ohne wirklichen Krebsnachweise) prozessual in Grund und Boden gerammt. Erste Anzeichen für eine Prozesslawine bestehen ja auch hier schon...ich hab mal gegoogelt und (OHNE Nachweis ob es richtig ist!) folgende Aussage gefunden: --> Seit dem 8. November 2024 ist die Zahl der Klagen gegen Ozempic auf 1.221 gestiegen, und es gibt 131 neue Klagen.-------------New Study Links Ozempic To Vision Loss, Confirms Harvard Research | ZeroHedgeAnother study has been published suggesting that patients taking semaglutide—the active ingredient in Novo Nordisk's blockbuster drug Ozempic—may face a higher risk of developing a rare eye condition that can lead to blindness."The glucagon-like peptide 1 receptor agonist (GLP-1RA) semaglutide has quickly become a key treatment for managing type 2 diabetes and obesity. Recent findings have raised concern about a potential association between semaglutide use and non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION)," according to a new Danish–Norwegian study, backing up similar results from a Harvard University study published in July.Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, or NAION, occurs when blood flow to the optic nerve is blocked, causing sudden vision loss.Bloomberg first reported the results on Friday afternoon. The findings were initially published on Wednesday on medRxiv, an online platform for sharing research.The results indicate that a type 2 diabetes patient taking Ozempic for two decades would have a .3% to .5% chance of developing NAION."The vision loss is usually irreversible and there is no treatment. Given the serious nature of this potential adverse effect of semaglutide, we leveraged the nationwide Danish and Norwegian health registries to further investigate this association," according to authors from the University of Southern Denmark, Norwegian Institute of Public Health, and the University of Copenhagen.The authors emphasized: "Given the well-established effects of semaglutide in managing both diabetes and obesity, it is crucial to weigh the potential risk of NAION against the substantial therapeutic benefits of semaglutide. While the association observed for the use of semaglutide in type 2 diabetes represents a two-fold or higher relative risk increase..."The Nordic study comes months after Harvard-affiliated Massachusetts Eye and Ear found the rising risk of Ozempic patients developing NAION.-----------------