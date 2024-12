DAR GLOBAL UND DIE TRUMP ORGANISATION ERWEITERN IHRE ZUSAMMENARBEIT MIT DER ERÖFFNUNG DES 2 MILLIARDEN SAR TEUREN TRUMP TOWER JEDDAH

DUBAI, VAE, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, und die Trump Organization kündigen den Trump Tower Jeddah an, ein SAR 2 Milliarden teures, 47-stöckiges architektonisches Meisterwerk an der Corniche der Stadt. Dieses prestigeträchtige Projekt definiert Opulenz und Exklusivität neu und wird einer der höchsten Wohntürme Jeddahs sein.