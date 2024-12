Die erste 5G-A-Region der Welt setzt die Segel für das Zeitalter der mobilen KI

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Podiumsdiskussion des 18. Telecom Review Leaders' Summit mit dem Titel „World First 5G-A Region Sets Sail" begann mit einer Eröffnungsrede von Toni Eid, Gründer der Telecom Review Group und CEO von Trace Media International, und wurde von Issam Eid, CMO für Afrika, Levante, KSA & Katar, Telecom Review Group, moderiert.

An der Diskussion nahmen folgende führende Experten aus der gesamten Telekommunikationsbranche teil:

Fayez Abu Awad , Policy Director, MENA, GSMA

, Policy Director, MENA, GSMA Dr. Khalid Al Awadi , Manager, Rundfunk- und Raumfahrtdienste, TDRA UAE

, Manager, Rundfunk- und Raumfahrtdienste, TDRA UAE Hasan Alshemeili, Head of Technology Planning, du

Dr. Ayman Elnashar , VP of Technology Strategy, Architecture & Innovation, e&

, VP of Technology Strategy, Architecture & Innovation, e& Ramy Boctor , Chief Technology Officer, Vodafone Qatar

, Chief Technology Officer, Vodafone Qatar Stelios Savvides , Chief Technology Officer, Vodafone Oman

, Chief Technology Officer, Vodafone Oman Hicham Siblini , Chief Technology and Infrastructure Officer, Ooredoo Qatar

, Chief Technology and Infrastructure Officer, Ooredoo Qatar Allen Tang , President of ICT Marketing & Solution Sales Dept., Huawei MECA

, President of ICT Marketing & Solution Sales Dept., Huawei MECA Zoran Lazarevic , CTO, Ericsson MEA

, CTO, Ericsson MEA Mohamed Samir , VP Middle East Market, Nokia

Die Diskussionsteilnehmer tauschten sich über das Ökosystem der 5G-Advanced-Branche, die Kommerzialisierung, die Fortschritte bei der Einführung, innovative Anwendungsfälle sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit und ihre Erwartungen an die Zukunft von 5G-Advanced im Zeitalter der KI aus. Erfahren Sie mehr: https://www.telecomreview.com/articles/reports-and-coverage/8675-trs-24-panel-the-world-s-first-5g-a-region-sets-sail-for-the-mobile-ai-era/

5G-A Region Einführungszeremonie

Die Veranstaltung endete mit einer Zeremonie, bei der die Diskussionsteilnehmer gemeinsam die weltweit erste 5G-A-Region in der Ära der mobilen KI vorstellten.

Mit konzertierten Anstrengungen kann die Vision einer 10-Giga-Gesellschaft und darüber hinaus Wirklichkeit werden und wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Fortschritt fördern. Bei der Entwicklung von 5G-Advanced sind die Zusammenarbeit in der Branche, technologische Innovationen und die Konzentration auf Anwendungsfälle entscheidend, um das volle Potenzial zu erschließen.

Informationen zur Telecom Review Group

Die Telecom Review Group, ein auf IKT-Berichterstattung und -Veranstaltungen spezialisiertes Medienkonglomerat, gründete 2005 ihr Flaggschiff, Telecom Review. Heute ist Telecom Review die führende globale ICT-Medienplattform. Mit verschiedenen Ausgaben, die die Aktualisierungen der gesamten Branche im Nahen Osten, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und in Nord- und Südamerika abdecken, hat sich die Telecom Review Group einen hervorragenden Ruf erworben, weil sie qualitativ hochwertige Inhalte garantiert, zuverlässige Informationen bietet und die wichtigsten Themen behandelt. Darüber hinaus war die Telecom Review Group Vorreiter bei der Einführung von E-Newslettern und digitalen Blättermagazinen und veranstaltet regelmäßig relevante virtuelle Panels und Webinare mit Schwerpunkt auf Informations- und Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter: www.telecomreviewgroup.com

