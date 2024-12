Eurokurs leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag moderat im Plus bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt im New Yorker Handel 1,0510 US-Dollar und lag damit in der oberen Hälfte der Tagesspanne. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0498 (Freitag: 1,0518) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9525 (0,9507) Euro.

Im Mittelpunkt standen die Abstufung von Frankreichs Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's sowie die am Vormittag vorgelegten Konjunkturdaten aus der Eurozone. In der Summe aller Einflüsse ergab sich aber nur wenig Bewegung vor einigen wichtigen Notenbankentscheiden, die im Wochenverlauf außerhalb der Eurozone kommen. Vor allem wird mit großer Spannung auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch geblickt. Überwiegend prognostizieren Volkswirte dann eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte.