Hisense erzielt rekordverdächtige Black Friday-Verkäufe im Ausland mit einem Anstieg bei Großbildfernsehern und Smart Home-Innovationen

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, demonstrierte seine globale

Führungsrolle in der Unterhaltungselektronik mit rekordverdächtigen Umsätzen

während der Black Friday-Kampagne. Die Ergebnisse des Unternehmens

unterstreichen seine Dominanz im Segment der Großbildfernseher und verdeutlichen

die wachsende Nachfrage nach seinen innovativen Smart Home-Lösungen.



Die Dominanz von Hisense auf dem globalen TV-Markt wurde während des Black

Friday mit rekordverdächtigen Verkaufszahlen in den wichtigsten Märkten weiter

gefestigt. Die Konzentration des Unternehmens auf großformatige

Premium-Fernsehgeräte, insbesondere 100-Zoll-Fernseher, hat seinen Erfolg

gesteigert. In Australien stiegen die Verkäufe um 106 %, während Hisense in

Südafrika den ersten Platz beim Wertanteil in den wichtigsten Kanälen,

einschließlich MAKRO, OKF und HIFI, belegte. In Deutschland gab es ein

atemberaubendes Wachstum von 220 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei Hisense die

Nummer eins auf Amazon wurde. Einem Bericht von Circana zufolge erzielte Hisense

in den USA mit 490.000 verkauften Geräten eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung

von 94 % im Vergleich zum Vorjahr.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.! Long 217,85€ 1,48 × 14,97 Zum Produkt Short 247,51€ 1,48 × 14,97 Zum Produkt