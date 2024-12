RBC stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf eine Analystenkonferenz, die es im Vorfeld der demnächst anstehenden Zahlen zum Schlussquartal gegeben habe. Der Fokus habe weniger auf dem Quartal, sondern mehr auf dem Ausblick gelegen. Er zeigte sich nicht überrascht von der geäußerten Perspektive, dass die Stückzahlen im kommenden Jahr niedrig blieben./tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 13:38 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 13:38 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 416,0EUR auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2024, 22:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 470

Kursziel alt: 470

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m