Loar Holdings Inc. gibt die Gewährung von Anreiz-Optionen bekannt

Jede Gewährung von Optionen zum Erwerb von Stammaktien wird in fünf separaten, gleich großen Tranchen gewährt: Tranche A, Tranche B, Tranche C, Tranche D und Tranche E. Tranche A wird am ersten Jahrestag der Gewährung mit einem Ausübungspreis unverfallbar, der dem Schlusskurs unserer Stammaktien am Börsentag unmittelbar vor dem Tag der Gewährung entspricht (der „Gewährungspreis“). Tranche B wird am zweiten Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,10 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Tranche C wird am dritten Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,21 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Tranche D wird am vierten Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,33 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Tranche E wird am fünften Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,46 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Die Optionen verfallen (i) zehn Jahre nach dem Gewährungsdatum oder (ii) 90 Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, es sei denn, es liegt ein Todesfall, eine Behinderung oder ein anderer Grund vor; der frühere Zeitpunkt ist maßgeblich. Die Optionen zum Erwerb von Stammaktien unterliegen individuellen Zuteilungsvereinbarungen.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.