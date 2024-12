COTTBUS (dpa-AFX) - Die "Lausitzer Rundschau" zu Wahlversprechen:

"Wenn heute CDU und CSU, die SPD und die Grünen ihre Wahlprogramme vorstellen, sollten die Wähler die Vorhaben, Pläne und Ideen mit einer gehörigen Prise Salz genießen. Grob gesprochen handelt sich um Vorhaben, die nur mit einer absoluten Mehrheit durchzusetzen und mit unbegrenzten Finanzmitteln zu verwirklichen sind. In einer Koalition und in Regierungsverantwortung gelten andere Spielregeln. Die Realität sickert erst nach dem Wahlgang ins Bewusstsein der Gewinner. Alles Lüge also? Nein, das wäre nicht der richtige Eindruck. Denn die Seiten voller Versprechen beschreiben, wofür eine Partei steht, insbesondere in Abgrenzung zu den anderen Parteien. Bei Wahlprogrammen handelt sich um eine Wahrheit für den Augenblick. Sie leuchten ein paar Wochen auf und verglühen bei Eintritt in die Realität."/yyzz/DP/men