MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Misstrauensvotum und Neuwahlen:

"Die Neuwahl ist nach dem Misstrauensvotum beschlossene Sache. Dieses Hochamt der Demokratie verbindet sich großen Sprüchen und Schwüren der Parteien. Verkauft werden wird den Wählern pure Ideologie, was sich bei Koalitionsverhandlungen schnell verflüchtigen dürfte. Und erst die Kanzlerkandidatinnen und -kandidaten: Da ist nichts mit neuem Schwung. Die SPD-Wähler einsammeln will ausgerechnet Olaf Scholz, der als Ampel-Untergangskanzler Krisen allerorten zurückgelassen hat. Bei der Union darf Friedrich Merz ran. Damit er endlich sein Merkel-Trauma von vor 20 Jahren aufarbeiten kann. Bei der AfD wird Alice Weidel wüste Parolen als Pfeilregen auf das Establishment abfeuern. Für die Grünen hat die geschasste Vorsitzende Ricarda Lang gerade per Talkshow die Devise ausgegeben, dass die Menschen wie Erwachsene zu behandeln seien. Warum bitteschön haben die Grünen dann ausgerechnet Märchenonkel Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten gemacht?"/yyzz/DP/men