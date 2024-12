Allianz stoppt Milliarden-Deal in Singapur: Ist die Wachstumsstrategie gefährdet?

Erst im Juli dieses Jahres hatte die Allianz angekündigt, für 2,2 Milliarden Singapur-Dollar (1,55 Milliarden Euro) mindestens 51 Prozent der Anteile an Income Insurance übernehmen zu wollen. Doch regulatorische Hürden und öffentliche Kritik hatten das Vorhaben ins Stocken gebracht.

Für Allianz-Chef Oliver Bäte war die Übernahme ein Eckpfeiler der Wachstumsstrategie in Asien. Noch im Sommer hatte er den Deal als "enorm wichtigen Schritt" bezeichnet. Der Rückzug bedeutet nun einen Rückschlag, während die Allianz weiter nach Expansionsmöglichkeiten in einem der wachstumsstärksten Märkte der Welt sucht. Gleichzeitig betont der DAX-Konzern, dass er sich trotz der abgesagten Übernahme langfristig in dem Stadtstaat engagieren will.

Die Allianz-Aktie reagierte auf die Nachricht trotz des geplatzten Deals bislang kaum. Sie gab am Montag leicht nach und beendete den gestrigen Handel mit einem Minus von knapp einem Prozent bei 299,40 Euro.

Die Allianz hat in der vergangenen Woche ihre Strategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Bis 2027 strebt der Versicherungskonzern ein operatives Ergebnis von rund 18,5 Milliarden Euro an - drei Milliarden Euro mehr als die für 2024 erwarteten 15,5 Milliarden Euro, die Vorstandschef Bäte für realistisch hält. Zudem kündigte Bäte an, in den kommenden drei Jahren durchschnittlich mindestens 75 Prozent des Jahresüberschusses in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre auszuschütten.

