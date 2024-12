Moderate Abgaben erwartet - 'Intakter und starker Bullenmarkt'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn dürfte sich am Dienstag noch etwas ausweiten. Erwartet werden moderate Kursverluste. Am Freitag hatte der Dax ein Rekordhoch von 20.522 Zählern erreicht, seitdem verharrt der Index unter dieser Höchstmarke. Der Broker IG berechnete den Dax am Morgen mit 20.282 Punkten, ein Abschlag von 0,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag.

Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch bleibe Zurückhaltung angesagt, schrieb Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Der Dax befinde sich "in einem intakten und starken Bullenmarkt". Bei Rücksetzern fänden sich stets rasch wieder Käufer, was die Schwankungen gering halte./bek/zb