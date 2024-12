DAX dreht Warteschleifen – An US-Aktien führt kein Weg vorbei

Viele Fondsmanager dürften auf den Freitag schielen. Am sogenannten Hexensabbat laufen sowohl an den europäischen als auch an den US-Börsen Termingeschäfte aus. Dieser überwiegend technische Vorgang führt nicht selten zu einer Verdopplung des Handelsvolumens. Wer also große Aktienpakete kaufen oder verkaufen will, wird am Freitag aktiv.

Mit einem Anteil von 50 Prozent an der weltweiten Marktkapitalisierung und von über 70 Prozent am MSCI World Index führt kein Weg an US-Aktien vorbei. Quantencomputer, künstliche Intelligenz, Kryptowährungen – attraktive Wachstumssegmente, die Investoren nicht nur, aber vor allem in US-Aktien finden. Die Anleger kaufen sich an der Wall Street in einen Rausch und setzen immer mehr Fremdkapital ein, in der Hoffnung, dass Trumps wirtschaftsfreundliche Politik schon größere Kurskorrekturen verhindern wird.