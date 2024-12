Abwärtstrend im Test

Übergeordnet steckt das Paar EUR/CHF bereits seit 2007 in einem langfristigen Abwärtstrend, bis Anfang August ging es hierbei auf 0,9210 CHF abwärts. Nach einer abfallenden Konsolidierung wurde schließlich gegen Ende November ein neuerlicher Rückfall favorisiert, der exakt so eingetroffen ist. Seitdem hat sich der Wert aber wieder deutlich erholen können und ist in den Bereich um 0,9385 CHF vorgedrungen und somit in den Bereich eines untergeordneten Abwärtstrends bestehend seit Ende Juli. Ein Ausbruch darüber könnte demnächst eine weitere Kaufwelle freisetzen und dadurch ein kurzfristiges Long-Investment ermöglichen.

Bullen in den Startlöchern