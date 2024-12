Cisco rutscht weiter ab

Die Entwicklung in der Cisco-Aktie folgt gemäß der letzten Analyse vom 12. November und birgt ab sofort Korrekturpotenzial auf 56,00 und darunter sogar 54,22 US-Dollar. Hierbei sollte der Pullback jedoch lediglich dreiwellig ausfallen und keinen Impulscharakter besitzen. Bei einem sich anschließend abzeichnenden Boden könnten wieder neuerliche Long-Positionen aufgebaut werden, schließlich wird der Cisco-Aktie immer noch ein Anstieg an 66,24 US-Dollar nach dem erfolgreichen Ausbruch über die Barriere von 57,06 US-Dollar zugetraut. Kurzfristig scheint aber die Luft in dem Papier raus zu sein, Schnäppchenjäger suchen nach einem günstigeren Einstiegspunkt.

Trading-Strategie: