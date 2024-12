BHP und Rio Tinto: Pläne für grünes Stahlwerk kommen voran

Die globalen Bergbauriesen BHP Group und Rio Tinto haben sich mit BlueScope Steel zusammengeschlossen, um Australiens größtes Elektrostahlwerk zu bauen. Die Pilotanlage in Kwinana in der Nähe von Perth soll jährlich 30.000 bis 40.000 Tonnen Stahl produzieren und zunächst Erdgas des neuen Partners Woodside Energy Group als Energiequelle nutzen.

Sobald das Pilotwerk in den Regelbetrieb übergeht, soll aber auch Wasserstoff als Energieträger eingesetzt werden. Dies könnte die Emissionen um bis zu 80 Prozent reduzieren, wenn erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff eingesetzt werden, so die Unternehmen in ihrer Mitteilung.