Mustang Energy Corp. gibt Abschluss der ersten Tranche der strategischen Finanzierung mit einem Bruttoerlös von 2.148.250 C$ bekannt

Vancouver, British Columbia, 16. Dezember 2024, Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) („Mustang“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 25. November 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.148.250 C$ abgeschlossen hat. Im Rahmen der Tranche verkaufte das Unternehmen folgendes (zusammen das „Angebot“):

- 2.271.000 Non-Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 0,25 C$ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 567.750 C$ aus dem Verkauf der Aktien und

- 5.450.000 Critical Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „FT-Aktie“ und zusammen mit den Aktien die „angebotenen Wertpapiere“) zu einem Preis von 0,29 C$ pro FT-Aktie mit einem Bruttoerlös von 1.580.500 C$ aus dem Verkauf der FT-Aktien.

Red Cloud Securities Inc. fungierte als Vermittler im Zusammenhang mit dem Angebot und erhielt 110.635 $ in bar sowie 381.500 Aktienkaufwarrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant“). Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 16. Dezember 2026 ausgeübt und zum Preis von je 0,33 $ gegen eine Aktie (jeweils eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) eingelöst werden.

Nicholas Luksha, Chief Executive Officer von Mustang, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den Abschluss der ersten Tranche der Finanzierung. Mit dieser Kapitalerhöhung verfügen wir über die Ressourcen, um die verschiedenen erforderlichen Auftragnehmer für die Durchführung unseres Phase-1-Arbeitsplans unter Vertrag zu nehmen, sodass wir zahlreiche höffige Bohrziele erproben können.“

Jede FT-Aktie wird als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66 Absatz 15 des Income Tax Act (Kanada) („Tax Act“) ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Exploration der Uranprojekte des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien wird für Ressourcenexplorationskosten verwendet, die „kanadische Explorationskosten“ (Canadian Exploration Expenses) im Sinne von Unterabschnitt 66.1 Absatz 6 des Tax Act und „Flow-Through-Kosten für den Bergbau von kritischen Mineralien“ (Flow Through Critical Mineral Mining Expenditures) im Sinne von Unterabschnitt 127 Absatz 9 des Tax Act darstellen, die spätestens am 31. Dezember 2024 gegenüber den Käufern der FT-Aktien in einer Gesamthöhe von mindestens dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Aktien geltend gemacht werden. Der maximale Angebotsumfang in Bezug auf die FT-Aktien wurde um 580.499,96 $ erhöht, nachdem die Anleger ein größeres Interesse an den FT-Aktien bekundet hatten, als das Unternehmen zuvor angenommen hatte. Der Gesamtbetrag der angebotenen Wertpapiere verbleibt hingegen unter dem Höchstumfang des Angebots, den das Unternehmen in seiner Pressemeldung vom 25. November 2024 bekannt gegeben hatte.