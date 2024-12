DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Safran von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 214 auf 243 Euro angehoben. Analyst Christophe Menard begründete seine am Dienstag vorliegende Kaufempfehlung mit der Kurskorrektur und dem Kapitalmarkttag der Franzosen. Das Kursziel steige mit einem mutigeren Bewertungsansatz. Safran habe eine Geschichte von tief stapeln und dann positiv überraschen, erinnerte Menard./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / 05:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 213EUR auf Tradegate (17. Dezember 2024, 08:02 Uhr) gehandelt.