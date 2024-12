Freenet hebt die Prognosen an

Freenet (DE000A0Z2ZZ5) hob am 6.12. seine Jahresprognosen an: Das Unternehmen, das sich selbst als Digital-Lifestyle-Provider definiert und dieses Jahr bereits mehrfach mit Rekord-Kundenwachstum punkten konnte, hat durch den Verkauf nicht mehr benötigter IP-Adressen deutlich mehr verdient. Der operative Gewinn (EBITDA) werde voraussichtlich bei 515 bis 530 Mio. Euro liegen, zuvor hatte man mit einem EBITDA in der Spanne von 500 bis 515 Mio. Euro gerechnet.

Beim Free Cashflow, der als Gradmesser für ausschüttungsfähige Gewinne und damit die Dividendenhöhe gilt, peilt Freenet folglich einen Wert von 285 bis 300 Mio. Euro an (vormals 270 bis 285 Mio. Euro). Wer sich auf dem aktuellen Kursniveau im soliden, skalierbaren Geschäft von Freenet engagieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, kann auf eine Zertifikate-Strategie setzen.