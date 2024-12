Hi-View Resources erwirbt Mineralclaim-Paket im Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet Babine in Central British Columbia

Vancouver, British Columbia, 17. Dezember 2024 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) freut sich bekannt zu geben, dass es eine 100%ige Beteiligung an einem hoch aussichtreichen Mineralclaim-Paket erworben hat, das sich über 609 Hektar erstreckt und im Kupfer-Gold-Porphyr-Gebiet „Babine“ in Central British Columbia gelegen ist. Die Claims von Hi-View sind gut erreichbar von der Bergbaustadt Smithers, welche etwa 90 km südwestlich liegt und per Highway und Eisenbahn an wichtige Häfen in BC angeschlossen ist. Das Konzessionsgebiet weist eine günstige Topografie und beträchtliche vorhandene Infrastruktur auf, was eine potenziell kostengünstige Exploration ermöglicht.

Das Claim-Paket von Hi-View in Babine liegt etwa 12 Kilometer südöstlich der Lagerstätte „NAK“ von American Eagle Gold („AE“ – TSX.V) und befindet sich auf dem Trend und innerhalb vergleichbarer Geologie der Lagerstätte NAK sowie der Lagerstätte „DUKE“ von Amarc Resources Ltd. („AHR“ – TSX.V). Kürzlich erfolgte beträchtliche Investitionen von Teck Resources Limited („TECK“ – TSX) und South32 Ltd. in American Eagle Gold erhöhten deren liquide Mittel auf etwa 37 Millionen $, was ein umfangreiches Bohrprogramm ermöglichte, um das volle Ausmaß des nahegelegenen Systems NAK zu erproben (siehe Pressemitteilung von AE vom 11. November 2024), und ein aktives Explorationslager gewährleistete.

Howard Milne, President und CEO von Hi-View Resources, meint: „Aufgrund der neuen Hochstände bei den Goldpreisen und der prognostizierten starken Nachfrage nach Kupfer als ein kritisches Metall in der grünen Energiewende sind wir begeistert, unser Gold- und Kupfer-Explorationsportfolio um dieses hoch aussichtsreiche und strategisch gelegene Konzessionsgebiet zu erweitern. Dieses Claim-Paket im Gebiet Babine liegt in der Nähe und auf dem Trend mehrerer bestehender Gold- und Kupfer-Porphyr-Lagerstätten in der Gegend.“

Abbildung 1. Mineralclaims von Hi-View in Babine und Lagerstätte NAK von American Eagle sowie Lagerstätte DUKE von Amarc

Eine Überprüfung der lokalen historischen Daten und geologischen Studien der Gegend bestätigt das Potenzial für die Mineralexploration. Historische Arbeiten umfassen regionale Untersuchungen durch die Regierung, einschließlich geophysikalischer Flugvermessungen und oberflächiger Probenahmen.

Über diesem Gebiet fanden zwei staatliche geophysikalische Untersuchungen aus der Luft statt: die luftgestützten magnetischen und radiometrischen Untersuchungen der Search Phase ll von 2016 und die luftgestützten elektromagnetischen Messungen und Gravitationsuntersuchungen des Projekts Quest-West von 2008. Das Claim-Paket befindet sich am östlichen Rand von Block 1 der Untersuchung bei Quest-West. Es geht nur eine Flugstrecke durch den Claim. Search Phase ll ist detaillierter und liefert nützliche Informationen zum regionalen Kontext des Claims.

Es gibt zwei Datensätze zu Oberflächenprobenahmen, die dieses Gebiet abdecken. Das Projekt Quest-West von 2008 beinhaltete das Sammeln neuer beziehungsweise die Neuanalyse historischer Fluss- und Sedimentproben. Im Jahr 2009 wurden archivierte Geschiebemergelproben aus dem NATMAP-Programm 1995 aufgrund von Fortschritten bei der Analysetechnik neu analysiert.

Historische Daten und geologischer Kontext

Das Claim-Paket von Hi-View in Babine befindet sich in Vulkangestein der Hazelton Group aus dem Jura am Kontakt mit Vulkan- und Meeressedimentgestein der Takla Group aus der Trias. Porphyrlagerstätten in der Gegend, einschließlich Hearne Hill, Duke und Nak, stehen mit Intrusionen der Babine Plutonic Suite (EBgd) in das Vulkangestein der Hazelton Group in Zusammenhang. Mehrere dieser Plutone sind unmittelbar östlich des Claims kartiert (Abbildung 2 unten). Der verworfene Kontakt zwischen dem Hazelton- und Takla-Vulkangestein ist ein bedeutender Markierungshorizont für die porphyrische und epithermale Exploration im Norden von British Columbia, da er tiefe Strukturen repräsentiert, die von aufsteigenden mineralisierungsformenden Flüssigkeiten genutzt werden könnten (Nelson und Kyba, 2014).

Das Claim-Paket ist größtenteils von Geschiebemergel bedeckt und liegt in einem tiefen nördlich bis nordöstlich verlaufenden Tal. Die Richtung der Gletscherbewegung in dem Gebiet ist als süd-südöstlich kartiert (Huntley et al., 1996, Stumpf et al., 1996 und Ferbey et al., 2009). Anomalien in Geschiebemergel und See- oder Flusssedimenten werden südlich bis südöstlich verlagert worden sein, was in der Dispersion von Sedimenten mit anomalem Kupfer (>40 ppm Cu in See und Fluss und >85 ppm Cu in Geschiebemergel) südlich und südöstlich der beiden Prospektionsgebiete Nak und Duke erkennbar ist. Es gibt drei anomale Kupfer-in-Seesediment-Proben und drei anomale Kupfer-in-Geschiebemergel-Proben südlich und südöstlich des Babine-Claims von Hi-View.

Die luftgestützte magnetische Search Phase ll-Untersuchung zeigt einen nach Nordwesten verlaufenden strukturellen Trend von den Prospektionsgebieten Nak und Duke sowie den Vorkommen Mast und Hautete, der sich bis auf das Claim-Paket von Hi-View in Babine fortsetzt. Die magnetische Signatur über dem Claim-Gebiet erscheint im Vergleich zu Nak, Duke, Mast und Hautete abgeschwächt. Es wird vermutet, dass dies durch das tiefe Tal und die Geschiebemergeldecke auf dem Claim bedingt ist. Die radiometrische Search ll-Kaliumuntersuchung zeigt eine gute Korrelation mit den Intrusionen der Babine Plutonic Suite. Hohe Kaliumanomalien scheinen sich bis auf den Claim fortzusetzen, obwohl anscheinend Daten zum Großteil des Claims verlorengegangen sind.

Abbildung 2: Regionale Geologie des Claim-Gebiets. Der Claim befindet sich in Gestein, das vergleichbar mit dem der Lagerstätte Nak und Duke ist.

Abbildung 3: Kupfer in Geschiebemergel, See- und Flusssedimenten aus dem Quest-West- und NATMAP-Programm. Potenzielle süd-südöstliche Dispersion von anomalem Kupfer unter dem Claim, vergleichbar mit dem Prospektionsgebiet NAK und Duke.

Abbildung 4: Search ll AMAG RMI – vertikales Derivat. Es besteht eine hohe magnetische Signatur, die sich in nordwestlicher Richtung von Nak und Duke sowie anderen Vorkommen auf den Claim ausweitet. Die magnetische Signatur ist wahrscheinlich aufgrund der Geschiebemergeldecke abgeschwächt.

Abbildung 5: Search ll ARAD – K. Hohes Kalium (K) stimmt mit kartierten Plutonen der Babine Plutonic Suite (EBgd) überein, welche Porphyrlagerstätten in dem Gebiet enthalten. Hohe K-Anomalien scheinen sich bis auf das Claim-Paket von Hi-View fortzusetzen.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung und die technische Offenlegung des Unternehmens wurden von Michael B. Dufresne, M. Sc., P. Geol., P.Geo. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Bedingungen des Abkommens

Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an den Kupfer-Gold-Claims von Babine direkt durch Abstecken der Claims mit Hilfe eines unabhängigen Beratungsunternehmens zu Gesamtkosten von $ 10.000,00 plus Mehrwertsteuer erworben.

Zusätzliche Mitteilungen

Das Unternehmen hat Free Market Media Ltd. („Free Market“) mit Sitz in Langley, BC, Kanada, mit der Erbringung von Web-Dienstleistungen für das Unternehmen beauftragt. Free Market wird Online-Werbeportale einrichten, auf denen Hi-View Resources direkt und zum Selbstkostenpreis für die Werbung zahlen wird. Free Market wird auf monatlicher Basis beauftragt und beginnt sofort (vorbehaltlich des Genehmigungsdatums der kanadischen Wertpapierbörse), um das Unternehmen bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades zu unterstützen. Als Gegenleistung für die von Free Market erbrachten Marketingdienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Werbekosten in Höhe von bis zu 50.000 Dollar pro Monat zu übernehmen, falls das Unternehmen dies für sinnvoll erachtet. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt der Eigentümer von Free Market keine Anteile an Hi-View Resources. Free Market Media ist im Besitz von Brenton Rusin und verfügt über ein PIF, das bei der Canadian Securities Exchange für Investor-Relations-Dienstleistungen eingereicht wurde.

Über Hi-View

Hi-View ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionen in Kanada und den USA konzentriert. Das Unternehmen besitzt über seine Tochtergesellschaft eine Beteiligung am Konzessionsgebiet Golden Stranger und an den Projekten Lawyers West, East und South sowie auf direkt durch Abstecken erworbene Claims, die sich alle in der Region Toodoggone im Norden von BC befinden und Potenzial für die Auffindung von Gold-, Silber- und Kupfervorkommen aufweisen. Der Gesamtbesitz umfasst 9.140 Hektar.

