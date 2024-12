Company.info bietet Lösungen für Compliance, Prozessoptimierung und automatisiertes KYC (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Mit der EU-Durchführungsverordnung 2024/2956 setzt die

Europäische Union neue Standards, um die digitale Resilienz im Finanzsektor zu

stärken. Die Verordnung verlangt einheitliche Dokumentationsprozesse und

detaillierte Register zu IT-Dienstleistern, um Risiken zu minimieren und

Regulierungsbehörden einen besseren Überblick über kritische Abhängigkeiten zu

verschaffen. Die Anforderungen eröffnen Unternehmen jedoch auch die Möglichkeit,

ihre internen Prozesse zu modernisieren und zukunftssicher aufzustellen.



Kernpunkte der Verordnung





1. Informationsregister: Dokumentation aller IT-Verträge, einschließlichUnteraufträgen.2. Standardisierte Vorlagen: Strukturen für Verträge, Datenstandorte undAbhängigkeiten.3. Risikobewertung: Analyse und Priorisierung von IT-Dienstleister-Risiken4. Datenspeicherung und -verarbeitung: Transparenz über Speicher- undVerarbeitungsorte sensibler Daten.5. Konsistenz in Unternehmensgruppen: Zentrale Register fürTochtergesellschaften.6. Transparenz: Verbesserte Einblicke in IT-Abhängigkeiten fürRegulierungsbehördenCompany.info als starker Partner für Compliance und EffizienzAls erfahrener Anbieter von Unternehmensinformationen und Firmenauskünften fürden Business-Professionalisten, unterstützt Company.info Finanzunternehmendabei, die neuen Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern nachhaltig davonzu profitieren:- Einhaltung der EU-Verordnung: Effiziente Erstellung und Pflege vonInformationsregistern, nahtlos integriert in bestehende Prozesse.- Prozessanpassung: Analyse und Optimierung interner Abläufe für langfristigeEffizienz.- Automatisiertes KYC: Moderne Lösungen für schnelle, risikominimierende Kunden-und Partneridentifizierung.Regelkonform bleiben und Wettbewerbsvorteile sichernRegulatorische Anforderungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Mit denEchtzeit-Daten- und Compliance-Lösungen von Company.info sind Finanzunternehmennicht nur regelkonform, sondern immer einen Schritt voraus. Durch proaktiveUpdates und innovative Technologien stärken wir Ihre Widerstandsfähigkeit ineinem dynamischen Marktumfeld.Zitat Tomislaw Dalic, Managing Director Company.info Deutschland"Die EU-Verordnung 2024/2956 bringt komplexe Herausforderungen mit sich, aberauch Chancen, sich als zukunftssicherer Marktführer zu positionieren.Company.info unterstützt Unternehmen dabei, Compliance als Wettbewerbsvorteil zunutzen. Wir bieten nicht nur innovative Technologien, sondern auch dasFachwissen, um die Transformation effizient und nachhaltig zu gestalten."Über Company.infoSeit über 25 Jahren setzt Company.info Maßstäbe im Bereich RegTech undDatenmanagement. Als Teil der FD Media Group bieten wir innovative Lösungen, dieUnternehmen weltweit helfen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, Prozessezu optimieren und Risiken zu minimieren. Unsere Mission: Unternehmen dabeiunterstützen, sicher und effizient zu operieren. Mit unseren automatisiertenKYC- und Compliance-Lösungen sind wir ein zuverlässiger Partner für dieFinanzbranche und darüber hinaus. Besuchen Sie https://companyinfo.de/testen/oder kontaktieren Sie unser engagiertes Support-Team untermailto:kontakt@company.de , um mehr zu erfahren.Pressekontakt:Herr Drs. Tomislaw DalicTelefon: + 49 211 547 695-10E-Mail: mailto:kontakt@company.infoWebsite: https://companyinfo.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162369/5932130OTS: Company.info Deutschland