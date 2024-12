Quantencomputer-Aktien: Kursexplosion hält an!

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Nach dem Forschungsdurchbruch von Alphabet im Bereich Quantencomputer kennt die Begeisterung von Anlegern für die Titel der Branche keine Grenzen. Ungeachtet der Tatsache, dass die Werte schon in der vergangenen Woche so stark gestiegen sind, dass sie gegenüber dem Jahresanfang dreistellig im Plus lagen , hielt die Hausse zum Wochenauftakt an.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Einen Grund für das anhaltend hohe Momentum konnten selbst erfahrene, und sehr erfolgreiche Analysten wie Joseph Moore (der im Ranking des Vergleichsportals TipRanks zu den besten vier Prozent gehört) von Morgan Stanley nicht ausmachen:

"Wir können keinen klaren Auslöser für diese Art von Aktienwertsteigerung in diesem Bereich über diesen Zeitraum hinweg identifizieren, sehen jedoch weiterhin Anzeichen dafür, dass die Investitionen in Quantentechnologie weiterhin rasant wachsen sollten."

Am stärksten gefragt waren am Montag die Anteile von Quantum Computing. Die Aktie verteuerte sich unter dem Fünffachen des durchschnittlichen Handelsvolumens der vergangenen drei Monate um 65,3 Prozent und damit erstmals seit drei Jahren auf ein zweistelliges Kursniveau.

Die Aktie, für die Ende November eine Short-Quote von fast 16 Prozent gemeldet war, konnte sich seit dem Jahreswechsel bereits um mehr als 1.100 Prozent steigern. Das hat zu einer Unternehmensbewertung von knapp 800 Millionen US-Dollar geführt – obwohl das Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten gerade mal einen Umsatz von 400.000 US-Dollar, dafür aber einen Verlust in Höhe von 23,9 Millionen US-Dollar erzielt hat.

Auch D-Wave-Quantum kannte einmal mehr kein Halten, die Papiere verteuerten sich um 44,6 Prozent. Dadurch beträgt das Kurswachstum in diesem Jahr bereits rund 722 Prozent, wodurch sich der Unternehmenswert auf 1,1 Milliarden US-Dollar gesteigert hat.

Hier lag das Handelsvolumen sogar bei mehr als dem Siebenfachen des Durchschnitts. Die Aktie war vor wenigen Wochen noch zu mehr als einem Fünftel leerverkauft. Das nährt den Verdacht, dass es sich beim fortgesetzten Kursanstieg um einen Short-Squeeze handelt.

Auch für IonQ ging es mit einem Plus von 23,6 Prozent steil bergauf. Das ist umso bemerkenswerter, als dass sich gleich drei Unternehmensinsider erst am Donnerstag zu Verkäufen entschieden hatten. Insgesamt verkauften der CEO, der CFO sowie der CRO Anteile im Wert von mehr als 1,3 Millionen US-Dollar. Während sich Anleger also auf die Aktie stürzen, kann es Unternehmensvertretern mit Verkäufen kaum schnell genug gehen.

Auch hier deutet einiges auf einen Squeeze-Out von Leerverkäufern hin. Das Handelsvolumen betrug am Montag rund das Doppelte der vergangenen drei Monate, die zuletzt gemeldete Leerverkaufsquote lag bei 16,2 Prozent.

Mit 37,5 Millionen US-Dollar in den vergangenen 12 Monaten erzielt das Unternehmen im Unterschied zu den vorigen beiden bereits nennenswerte Erlöse – allerdings bei operativen Verlusten in Höhe von 171,6 Millionen US-Dollar.

Mit einem Plus von 17,7 Prozent war Rigetti am Montag die "schwächste" Pure-Play-Aktie. Auch dieser Wert blickt mit einem Plus von 755 Prozent aber auf eine in diesem Jahr beeindruckende Performance zurück. Angesichts einer Leerverkaufsquote von 17,1 Prozent (Stand: Ende November) dürften auch hier Short-Seller auf dem falschen Fuß erwischt worden sein.

Rigetti ist für Anleger insofern interessant, als dass es bislang das hochkarätigste Kundenportfolio bietet. Auch hier ist der Weg zu nachhaltig profitablem Wachstum aber ein weiter – Grund genug für Verwaltungsrat Michael Clifton, sich in den vergangenen Tagen von Anteilen mit einem Wert von fast 2 Millionen US-Dollar getrennt zu haben.

Bei den Vorreitern in der Quantencomputer-Forschung Alphabet und IBM zeigte sich am Montag ein gemischtes Bild. Während IBM gemeinsam mit dem Dow Jones abverkauft wurde, der dadurch seine Negativserie fortsetze, schlugen Anleger bei Alphabet erneut zu und bescherten den Anteilen ein Plus von 3,5 Prozent. Seit der Vorstellung von Willow hat die Aktie mehr als zehn Prozent zulegen können.

Fazit: Der Hype könnte ganz schnell wieder vorbei sein!

Die Euphorie der Anleger gegenüber Quantencomputer-Aktien hielt auch am Montag an und bescherte vor allem den Pure-Plays starke Kursgewinne, allen voran Quantum Computing. Die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursbewegungen muss jedoch bezweifelt werden, denn viel deutet darauf hin, dass es sich bei den gewaltigen Steigerungen um einen Short-Squeeze handelt – umso mehr, als dass keines der Unternehmen über finanziell nachhaltige Geschäfte verfügt.

Das liegt auch daran, dass Quantencomputer bislang eine Lösung ohne Problem sind: Für die grundsätzlich äußerst leistungsstarken Rechenmaschinen gibt es noch kaum Software, mit der sich konkrete Anwendungsfälle bearbeiten ließen. Bereits vor einiger Zeit hatte Alphabet Entwickler daher in einem Wettbewerb dazu aufgefordert, Rechenaufgaben zu entwickeln, die sich mit Quantencomputern lösen lassen.

Anleger, die in den vergangenen Tagen auf den Zug aufgesprungen sind, sollten daher äußerst achtsam sein und bei einem Break des aktuellen hohen Momentums verkaufen – sonst drohen hohe Verluste. Wer nachhaltig auf die Technologie setzen möchte, sollte ähnlich wie in der lange hochgehandelten Wasserstoffbranche auf die "Großen", also vor allem Alphabet, Amazon und IBM, setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion