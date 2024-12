Der Krypto-Hype scheint an der breiten Bevölkerung in Deutschland völlig vorüberzuziehen - mit einer Ausnahme (FOTO)

Frankfurt (ots) - BearingPoint-Studie: In Zeiten multipler ökonomischer

Herausforderungen auf nationalstaatlicher und globaler Ebene setzen die Menschen

in Deutschland auf etablierte staatliche Währungen unter der Kontrolle

unabhängiger Notenbanken. Konventionelle Anlageformen zur Vermögensbildung

genießen zudem weiterhin großes Vertrauen bei den Befragten. Die Nutzung und

Investitionen im Bereich Kryptowährungen sind nach wie vor sehr gering.



"Nenn ich dich, so kenn ich dich" - diese umgangssprachliche Redewendung gilt

beim Thema Kryptowährungen nicht: Die große Mehrheit der Verbraucherinnen und

Verbraucher in Deutschland (9 von 10) haben bereits von dem Begriff der

Kryptowährung gehört. Doch 59 Prozent geben an, auch nicht ungefähr zu wissen,

wie die am Markt verfügbaren Formen digitaler Währungen funktionieren. Für 10

Prozent der Befragten sind Kryptowährungen sogar ein Begriff, von dem sie noch

nie etwas gehört haben, geschweige denn, dass sie ihn unter technologischen und

regulatorischen Aspekten inhaltlich erklären könnten. Das ergibt die von der

Management- und Technologieberatung BearingPoint seit 2016 jährlich

durchgeführte bevölkerungsrepräsentative Umfrage zum Thema Kryptowährungen.









Dieses derzeit noch gering ausgeprägte Wissen zu den regulatorischen und

technologischen Facetten der in Medien und Fachöffentlichkeit breit diskutierten

Digitalwährungen findet dann auch im Anwendungsverhalten eine signifikante

Entsprechung. Insgesamt nur knapp jeder Zehnte nutzt aktuell Kryptowährungen. 20

Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher motiviert bei diesem Engagement

primär die Aussicht auf schnelle Gewinne zur Investition in Kryptowährungen. Für

18 Prozent der Befragten ist zuallererst das Wachstumspotenzial von Interesse.

Doch der Anteil derjenigen, die bereits in Kryptowährungen investiert haben und

damit Gewinne realisieren konnten, fällt laut der Befragungsergebnisse aktuell

gering aus. So geben lediglich 47 Prozent an, mit ihrer Investition auch Gewinne

erzielt zu haben.



Aus der Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher liegen die relevantesten

Gründe für die angesichts des medialen Interesses vergleichsweise große Reaktanz

zunächst in den während der vergangenen Jahre zu beobachtenden, teils

signifikanten Wertschwankungen begründet. Hinzu kommt Unsicherheit hinsichtlich

Verwahrung und Gesetzgebung.



Hohes oder sogar sehr hohes Vertrauen genießen hingegen auch in diesem Jahr

(Münzen, Barren, Goldzertifikate, Goldfonds oder Gold-ETFs). Staatliche Seite 2 ► Seite 1 von 3





