Dieser Hidden Champion hat immer Konjunktur

Gerade in Zeiten wirtschaftspolitischer Unsicherheiten sind Aktien aus dem Bereich der Infrastruktur bei Anlegern beliebt. Denn sie gelten aufgrund ihrer robusten Geschäftsmodelle als besonders krisenfest. Ein Unternehmen aus diesem Segment ist De.mem - ein Marktführer in der Wasser- und Abwasseraufbereitung, dessen Aktie Anleger im Blick haben sollten.

Sauberes Wasser: eine kritische Ressource

Ohne sauberes Wasser “läuft” sprichwörtlich nichts mehr. Deshalb zählt die Aufbereitung der begrenzt verfügbaren Ressource rund um den Globus zu den wichtigsten Zielen auf Unternehmens-, Kommunal-, Länder- und sogar auf WHO-Ebene.

Das australische Unternehmen De.mem (ISIN: AU000000DEM4) leistet hierzu einen wichtigen Beitrag, denn es hat sich auf Wasseraufbereitungstechnologien spezialisiert und bietet innovative Lösungen für die Reinigung und Wiederverwendung von Wasser. Mit Produkten wie Membran- und Ultrafiltrationssystemen sowie Dienstleistungen zur Abwasserbehandlung und Wartung von Anlagen, die höchste Qualitätsstandards sowie staatliche oder WHO-Vorschriften erfüllen, deckt De.mem die Bedürfnisse von Industrie, Kommunen und Privatkunden ab.

Die Systeme von De.mem können standardisiert oder kundenspezifisch angepasst, und für den einfachen Einsatz an dezentralen Standorten einfach in einem Industriecontainer verpackt werden, der den Transport und die Installation erleichtert. Das robuste Design der Systeme sorgt zudem für einen geringen Wartungsaufwand und einen hohen Automatisierungsgrad für einen einfachen Betrieb.

Multi-Milliarden-Dollar-Markt Wasseraufbereitung

Zu den wichtigsten Markttreibern für De.mem zählen die zunehmende Wasserknappheit und - als Folge davon - die verstärkte Regulierung, die Unternehmen zu Investitionen in Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen zwingt. Dies wird das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben: Der weltweite Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung wurde im Jahr 2023 auf gut 323 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich auf rund 618 Mrd. USD im Jahr 2032 ansteigen, was einer CAGR von 7,5% während des Prognosezeitraums entspricht¹. Deshalb konzentriert sich De.mem auf das spezielle Segment der Firmen- und Industriekunden wie beispielsweise Rio Tinto (Bergbau), Givaudan (Nahrungsmittel) oder FMC Technip (Öl und Gas).