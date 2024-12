Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Nachdem die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) nach ihrem Jahreshoch vom 27.3.24 bei 172,82 Euro im Frühjahr und Sommer 2024 auf bis zu 127 Euro nachgegeben hatte, konnte sie sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich erholen. Zuletzt beflügelten gute Quartalszahlen, bekräftigte Ausblicke, sowie Änderungen im Management den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 159,90 Euro.

Da die Erwartungen über die Auslieferungen in den Jahren 2025 und 2026 bereits relativ konservativ angesetzt seien, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 155 auf 185 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu diesem Kursziel in nächster Zukunft zumindest wieder ihr altes Hoch bei 172,82 Euro erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte sinnvoll sein.