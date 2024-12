Dax startet im Minus - Airbus vorn

Guten Morgen!Was die Dividende angeht, stellen die 1,10 Euro ja nur den Beginn von kontinuierlich steigenden Dividenden dar. Falls die Analysten zutreffend schätzen, erhält ein RWE Aktionär in 2030 schon 1,66 Euro Dividende (entsprechend also ca. 5,5% auf den aktuellen Kurs) und in den nächsten 8 Jahren mehr als 10 Euro - also 1/3 des aktuellen Kurs - als Dividende. Deshalb schaue ich persönlich auch nicht so sehr auf den jeweiligen Tages- (oder sogar Stunden) Kurs. Unter 30 Euro ist für mich die RWE interessant, weil ich persönlich zu 100% davon überzeugt bin, dass Strom in den kommenden Jahrzehnten sehr nachgefragt sein wird und RWE als eines der wenigen Unternehmen dazu in der Lage sein wird, die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen mit der Bereitstellung von entsprechenden Speichern zu verknüpfen und gleichzeitig die Grundlast über Gaskraftwerke (oder bis es soweit ist auch über Braunkohlekraftwerke) abzudecken.Was die politischen Entscheidungen angeht: Ich glaube, dass in der Ampel - und hier speziell vom Grünen Teil ein wenig der Bezug zur Realität verloren gegangen ist. In dem Bestreben die faktisch sicher vorhandenen Versäumnisse der Merkelära (Netze und Windkraft) brachial aufzuholen, hat man die Machbarkeit der eigenen Pläne und die Auswirkungen auf Bürger und Wirtschaft aus den Augen verloren. Beste Beispiele sind da die E-Mobilität und das Heizungsgesetz. Die meisten Bürger können nicht mal einfach so 35.000 Euro plus X für ein neues Auto auf den Tisch legen und grade viele ältere Menschen mit ihren meistens dann auch älteren Häusern können auch die nötige energetische Sanierung plus neuer Heizung bezahlen. Das geht denen an die Existenz und macht denen eine Heidenangst. Dazu kommt, dass die Industrie an den hohen Energiekosten zu knabbern haben und die sind eben (auch) hausgemacht. Und dann steht für den einfachen Bürger auch noch der Arbeitsplatz in einer kränkelnden Wirtschaft auf dem Spiel.Hinzu kommen dann auch noch handwerkliche Fehler - Gesetze wie das zum Ausbau der Gaskraftwerke kommen zu spät oder gar nicht oder sind unzureichend weil mir heißer Nadel genäht.Alles nicht so erfreulich. Auf RWE bezogen heißt das aber für mich, dass dieser "schwankende Boden" - gepaart mit der Unsicherheit, was eine neue Regierung möglicherweise vorhat - den Kurs derzeit belastet. Diese Unsicherheiten werden aber irgendwann verziehen (auch z.B. wird die Tatsache, dass Trump in den USA nur Einfluss auf Wind Offshore hat irgendwann in das Bewusstsein der Anleger geraten) und wenn der Pulverdampf auch mal verzogen hat, bleibt ein Land, das auf Strom und dessen verlässliche Erzeugung und Speicherung dringend angewiesen sein wird - und da bleibt für mich RWE eine der ersten Adressen.Wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere hier.