Kissigs Portfoliocheck: Value Investor Seth Klarman geht jetzt bei Dollar General shoppen

Seth Klarman über die Schulter. Der Deep Value Investor kauft gerne Unternehmen, die von der Börse verschmäht und daher zu Rabattpreisen angeboten werden. Er investiert gerne mit großer Sicherheitsmarge und erzielt mit diesem Ansatz seit Jahrzehnten mit durchschnittlich 19% überragende Renditen. Zudem In meinem 281. Portfoliocheck schaue ich wiederüber die Schulter. Der Deep Value Investor kauft gerne Unternehmen, die von der Börse verschmäht und daher zu Rabattpreisen angeboten werden. Er investiert gerne mit großer Sicherheitsmarge und erzielt mit diesem Ansatz seit Jahrzehnten mit durchschnittlich 19% überragende Renditen. Zudem investiert er sehr fokussiert und so stehen seine drei Top-Positionen für knapp 49% seines Portfolios, während es die Top 5 auf gut 63% bringen. Beachtenswert ist allerdings, dass seit der Gründung 1982 der Anteil der im 13F-Formular ausgewiesenen Aktieninvestments immer lediglich einen Anteil zwischen 2,5% und 15% der gesamten verwalteten Vermögenswerte (AuM) der Baupost Group ausgemacht haben. Die aktuelle Aktien-Allokation von rund 3,52 Mrd. USD an den gesamten Assets under Management liegt eher am oberen Ende dieser Spanne. Der Rest verteilt sich auf Barmittel, Schuldtitel, Immobilien und Absicherungsgeschäfte. Dabei hielt der Fonds in den letzten 10 Jahren durchschnittlich rund 25% Cash.





Im 3. Quartal 2024 schichtete Klarman 13% seines Depots um, was deutlich unter den 24% des Vorquartals lag, aber noch immer eine sehr hohe Quote ist. Am Quartalsende hielt er noch 20 Werte, unter denen sich 5 Neuaufnahmen finden. Der Wert seines Aktienportfolios blieb mit 3,52 Mrd. USD weitgehend konstant. Mit 37,8% sind die Communication Services weiterhin mit großem Abstand am stärksten in seinem Depot vertreten, allerdings stieg ihre Gewichtung um gut 5%. Zweitstärkster Sektor bleiben die Technologiewerte mit 16,9% vor den nun drittplatzierten Finanzwerten mit 15%. Der Rohstoffsektor folgt mit 11,1% vor Industriewerten mit 7,3% und defensiven Konsumwerten mit 6,6%, bevor sich der Gesundheitssektor mit 4,9% anschließt.





Humana, einer der größten privaten Krankenversicherer in den USA mit Schwerpunkt auf der Verwaltung von Medicare Advantage-Plänen. Klarman war hier im Vorquartal eingestiegen und hat die Position bereits wieder komplett verkauft. Große Gewinne dürfte er in dieser Zeit nicht eingefahren haben, aber der starke Kursverfall in den letzten Wochen scheint seine Entscheidung zu unterstützen. Moderat wieder aufgestockt hat Klarman hingegen bei der Google-Mutter Alphabet, wo er im Vorquartal noch seinen Aktienbestand annähernd halbiert hatte. Die stärkste Auswirkung auf sein Portfolio hatte allerdings der Neueinstieg beim ehemaligen Höhenflieger Dollar General, an dem Klarman gleich mehr als 1% aller Anteile kaufte - und damit den Retailer mit 5,5% Gewichtung gleich zu seinem siebtgrößten Depotwert machte. An dessen Spitze steht weiterhin unangefochten Liberty Global Ltd. mit 21 % Gewichtung. Hier war er im 3. Quartal 2018 eingestiegen und hält inzwischen rund 13,8% an John Malones Medienunternehmen, wenn man beide Aktiengattungen in Klarmans Bestand zusammenzählt.