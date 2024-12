Thyssenkrupp Nucera blickt eher verhalten auf neues Geschäftsjahr

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera zeigt sich für das neue Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) vorsichtig. Das Marktumfeld bleibe etwa durch Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft herausfordernd, teilte das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen am Dienstag in Dortmund mit. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand im schlimmsten Fall, dass der Konzern operativ mit Minus 30 Millionen Euro noch tiefer in die Verlustzone rutscht als zuletzt. Im besten Fall soll ein kleiner Gewinn von 5 Millionen Euro herauskommen. Analysten haben im Schnitt einen niedrigen Verlust auf ihren Zetteln.

In den 12 Monaten bis Ende September betrug der Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) 14 Millionen Euro, nach einem operativen Gewinn von 25 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Nucera steckt derzeit viel Geld in sein Wasserstoffgeschäft, was auf die Ergebnisse drückt. So verdoppelten sich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung mit 36 Millionen Euro fast. Auch die Verwaltungskosten legten kräftig zu.