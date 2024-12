Energy Storage Summit Germany erweitert The Battery Show Europe

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die wichtigste Veranstaltung der Region im Bereich Batterien, Elektro- und Hybridfahrzeugtechnik, stellt den Energy Storage Summit Germany als Teil der Veranstaltung vor, die vom 3. bis 5. Juni 2025 in der Messe Stuttgart stattfindet.

Der Energy Storage Summit Germany, der aus der Energy Storage Summit-Reihe hervorgegangen ist, beleuchtet den rasanten Aufstieg Deutschlands im wettbewerbsintensiven europäischen Speichersektor und ist Teil eines Portfolios von zehn Veranstaltungen, die sich ausschließlich dem Einsatz von Energiespeichern widmen.

Das Land entwickelt sich zu einem Vorreiter bei der Energiespeicherung in Europa; das Wachstum wurde in der Vergangenheit durch den privaten Speichersektor angetrieben. Nun vollzieht sich in der Branche ein Wandel hin zu Installationen im Großmaßstab mit einer installierten Gesamtkapazität von 1,7 Gigawatt (GW) bis Ende 2023 sowie einer Speicherkapazität von 16 GWh, die bis Ende der ersten Jahreshälfte 2024 installiert wurde. Die deutsche Aufsichtsbehörde und Übertragungsnetzbetreiber gehen mittlerweile davon aus, dass bis 2037 Energiespeicher im Großmaßstab mit 24 GW Kapazität in das Netz integriert werden, was eine riesige neue Chance für den Sektor zu erkennen gibt.

„Wir freuen uns, eine so etablierte, weltweit führende Veranstaltung wie The Battery Show Europe um den Energy Storage Summit Germany, eine neue Veranstaltung in unserer weltweit führenden Reihe, zu erweitern und den Teilnehmern dieser benachbarten Sektoren Inhalte zu bieten, die im Einklang mit ihren Zielen und Interessen stehen“, so Andy Colthorpe, Redakteur von Energy-Storage.News. „Die Ausrichtung einer Veranstaltung im Herzen des europäischen Marktes und einer globalen Drehscheibe für Energiespeicherung ist überaus sinnvoll und schafft einen immensen Wert für diese beiden im Zeichen des Wandels stehenden Branchen.“