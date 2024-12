Mammutaufgabe in nur fünf Monaten bewältigt (FOTO)

Frankfurt (ots) - 20 Bahnhöfe modernisiert, 111 Gleiskilometer erneuert, 152

Weichen ausgetauscht, 130 Kilometer Oberleitungen erneuert, 1.200 Anlagen der

Leit- und Sicherungstechnik auf den neuesten Stand gebracht - und das alles in

nur fünf Monaten: Die Generalsanierung der Riedbahn, der vielbefahrenen

Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim, war ein Mammutprojekt, das im

Rekordtempo abgeschlossen worden ist. Das auf Infrastruktur, Bau und Immobilien

spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE hat die Deutsche Bahn mit

zahlreichen Leistungen bei der Generalsanierung unterstützt - bei der Erneuerung

aller technischen Anlagen sowie bei der Modernisierung der 20 Bahnhöfe entlang

des Streckenabschnitts.



Ob Gleise oder Weichen, Signale oder Schallschutzwände, Fahrdraht oder

Oberleitungen: Sämtliche Bauwerke entlang der Strecke der Riedbahn wurden

fristgerecht fertiggestellt. Am 14. Dezember wurde die Strecke wieder für den

Fern-, Regional- und Güterverkehr freigegeben. Der erste Zug, der in der Nacht

zum 15. Dezember planmäßig die neuen Gleise passierte, war ein Güterzug.









"Der Abschluss der ersten Generalsanierung ist ein wichtiger Schritt für die

strukturelle Sanierung unserer Infrastruktur. Innerhalb von nur fünf Monaten

haben wir in einer starken Teamleistung gemeinsam mit unseren Baupartnern und

getragen von einem bis dato nie dagewesenen politischen Willen die störanfällige

Riedbahn komplett saniert. Neue Gleise, Weichen, Signale und Stellwerkstechnik

sorgen auf dieser hochbelasteten Strecke künftig für einen stabilen Betrieb.

Reisende profitieren von modernen und attraktiven Zukunftsbahnhöfen", erklärt

DB-Chef Dr. Richard Lutz. Die Riedbahn ist ein Prestige-Projekt für die Deutsche

Bahn. Denn nach dem Vorbild dieser Sanierung sollen in den kommenden Jahren 41

vielbefahrene Strecken von Grund auf saniert werden.



Die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim wurde Mitte des 19.

Jahrhunderts in Betrieb genommen. Bis zur Sperrung der Strecke im Juli

passierten laut Angaben der Bahn täglich mehr als 300 Züge den Streckenabschnitt

- damit gehört er zu den verkehrsreichsten Schienenkorridoren bundesweit.

Aufgrund der starken Belastung waren die Anlagen zunehmend störanfällig, was

immer wieder zu bundesweiten Auswirkungen auf den Schienenverkehr geführt hatte.

Ziel der Generalsanierung war es, die Zuverlässigkeit auf dieser Verkehrsachse

wieder zu erhöhen.



"Es handelte sich um ein Pilotprojekt, denn statt einer langwierigen

Modernisierung im laufenden Betrieb wurde hier die vollständig gesperrte Strecke

inklusive betroffener Unterwegsbahnhöfe in Rekordzeit generalüberholt", erklärt Seite 2 ► Seite 1 von 3





